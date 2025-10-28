L’INS engage le dialogue avec les industriels sur la refonte des indicateurs économiques

L’Institut national de la statistique (INS) a réuni les chefs d’entreprise du secteur industriel autour d’un échange consacré à la modernisation de deux instruments clés de mesure de la performance économique : l’Indice de la production industrielle (IPI) et l’Indice des prix à la production de l’industrie (IPPI).

Cette rencontre, organisée à Brazzaville, marque une première dans la collaboration entre l’institution statistique et les acteurs du secteur productif. Elle s’inscrit dans la volonté de renforcer la qualité et la fiabilité des données économiques, essentielles à la lecture de la conjoncture nationale.

En ouvrant les travaux, le directeur général de l’INS, Stève Bertrand Mboko Ibara, a insisté sur le rôle déterminant des statistiques dans la gestion des entreprises. « Votre participation active à la collecte des données permettra de garantir la qualité, la crédibilité et la représentativité des nouveaux indices », a-t-il déclaré, invitant les industriels à s’impliquer davantage dans le processus.

Les deux indices concernés constituent des baromètres essentiels de l’économie congolaise. L’IPI mesure la production réelle des entreprises industrielles, tandis que l’IPPI suit l’évolution des prix à la production. Leur refonte vise à aligner les méthodes de calcul sur les standards internationaux et à mieux refléter la diversité du tissu industriel du pays.

Pour Fatoumata Diallo, cheffe du service Analyse conjoncturelle à l’INS, cette modernisation permettra d’obtenir « des données plus fiables et représentatives, utiles aussi bien pour l’État que pour les entreprises ».

Au-delà de l’aspect technique, cette réforme devrait accroître la visibilité du secteur industriel et améliorer l’analyse économique nationale. L’INS a par ailleurs tenu à rassurer les participants sur la confidentialité des informations collectées, utilisées exclusivement à des fins statistiques.

Les discussions ont également porté sur les prochaines étapes du projet et les impacts attendus sur la politique économique, la planification budgétaire et la prise de décision publique.