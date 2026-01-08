Les TPE UBA désormais disponibles au Centre Commercial « Étoile de Brazza »

Dans le cadre de sa stratégie de proximité, de modernisation des services bancaires et de promotion des paiements digitaux, UBA Congo annonce la mise à disposition de ses Terminaux de Paiement Électronique (TPE) au sein du nouveau centre commercial « Étoile de Brazza », située sur l’avenue Amilcar Cabral à Brazzaville.

Ce déploiement marque une étape importante dans l’accompagnement des commerçants et des consommateurs vers des modes de paiement modernes, sécurisés et efficaces, en phase avec les standards internationaux et les attentes d’un marché en pleine évolution.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Faciliter les échanges commerciaux et améliorer l’expérience client

L’installation des TPE UBA au centre commercial « Étoile de Brazza » vise avant tout à simplifier les transactions commerciales au quotidien. Grâce à ces équipements, les clients peuvent régler leurs achats par carte bancaire en toute sérénité, tandis que les commerçants bénéficient d’une solution fiable qui réduit la manipulation d’espèces et optimise les flux de paiement.

Les TPE UBA contribuent ainsi à offrir une expérience d’achat fluide, à limiter les files d’attente et à renforcer la confiance des clients grâce à des paiements rapides et sécurisés.

Des solutions performantes adaptées aux besoins des commerçants

Les commerçants du centre commercial « Étoile de Brazza » disposent désormais d’outils de paiement performants leur permettant d’accepter les cartes bancaires en toute simplicité. Les TPE UBA offrent notamment :

un haut niveau de sécurité conforme aux normes en vigueur,

conforme aux normes en vigueur, un traitement rapide et fiable des transactions,

des transactions, une traçabilité claire et transparente des opérations,

des opérations, une meilleure gestion des encaissements et du suivi comptable.

et du suivi comptable. Aucun frais n’est appliqué sur les cartes UBA, afin d’assurer une utilisation sans contraintes

Ces avantages permettent aux opérateurs économiques d’améliorer leur efficacité opérationnelle et de se concentrer pleinement sur le développement de leurs activités.

Un engagement durable en faveur de l’innovation et de l’inclusion financière

À travers ce déploiement au sein du centre commercial « Étoile de Brazza », UBA Congo réaffirme son engagement en faveur de l’innovation, de la digitalisation des paiements et de l’inclusion financière. La banque œuvre activement pour rendre les services financiers accessibles au plus grand nombre et pour accompagner la transformation du commerce local.

Cette initiative s’inscrit pleinement dans la vision de UBA, qui consiste à proposer des solutions bancaires modernes, adaptées aux réalités économiques locales et aux exigences d’un environnement commercial de plus en plus connecté.

Les commerçants intéressés par l’installation d’un Terminal de Paiement Électronique UBA sont invités à se rapprocher de leur agence UBA la plus proche afin d’obtenir davantage d’informations et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé.