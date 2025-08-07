LEO, le vrai « garçon d’honneur » pour votre budget de mariage !

Organiser un mariage, c’est un peu comme faire des crêpes : au début, tout a l’air simple… et puis, soudainement, ça déborde de tous les côtés !

Robe, pagne, dote, décoration, salle, traiteur, groupe folklorique, DJ, alliances, photo, vidéo, coiffure, maquillage… et on n’a même pas encore parlé du « protocole » de Tata Odette.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Heureusement, LEO, l’assistant virtuel de UBA CONGO, est là pour vous éviter la crise de nerfs (et de compte bancaire).

LEO pense à tout (même quand vous ne pensez plus à rien)

Pas besoin de faire une thèse en finances pour gérer votre budget mariage. LEO vous aide à :

Suivre vos dépenses en temps réel (oui, même les 3 pagnes « non prévus » de la belle-mère), avec des demandes de relevés de compte à votre convenance

Effectuer des virements sécurisés vers d’autres comptes UBA directement via WhatsApp, Facebook Messenger ou Instagram (plus besoin de courir avec une enveloppe dans chaque main),

Visualiser votre solde à tout moment pour éviter le fameux « on verra ça après le mariage » avec une visualisation du solde rapide et simplifié

Et surtout : zéro jugement

LEO ne juge pas si vous dépensez 200 000 FCFA pour des feux d’artifice de 30 secondes. Il est là pour vous accompagner, pas pour vous faire la morale. Et en plus, il est disponible 24h/24 (même à minuit quand vous réalisez que vous avez oublié les serviettes personnalisées).

Comment activer LEO ? C’est simple comme “Oui, je le veux” !

Pour profiter pleinement des services de LEO, voici ce qu’il vous faut :

o Avoir un compte UBA (courant, épargne ou une carte prépayée).

o Être inscrit aux services bancaires digitaux UBA. Demandez à votre conseiller en agence de vous inscrire pour la réception des SMS Alert

o Avoir un portable smartphone (pour la consultation via les réseaux sociaux)

Pour contacter LEO, :

Sur WhatsApp : envoyez simplement « Bonjour LEO » au +242 06 489 19 19

: envoyez simplement « Bonjour LEO » au Facebook Messenger : recherchez UBA ChatBanking

Et hop ! LEO devient votre banquier, assistant personnel et gestionnaire de stress, tout en un.

Civil ou traditionnel, LEO s’invite à votre mariage… gratuitement !

Il ne mangera pas le gâteau, mais il vous évitera de vous endetter pour la pièce montée.

Intéressé(e) ? Si vous remplissez les conditions, cliquez ici pour suivre pas à pas, le tutoriel d’installation de LEO.

#TeamLEO #MariageRéussi #BudgetSousContrôle #UBACongo