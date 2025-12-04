Le Congo teste sa capacité de riposte face aux infections résistantes aux médicaments

Le pays organise mercredi 03 décembre 2025, le premier exercice de simulation du genre en Afrique.

Conduit par le ministère de la Santé en partenariat avec des experts de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), cet exercice vise à renforcer la capacité du pays à détecter, signaler et répondre efficacement aux infections résistantes aux médicaments.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Durant cette simulation, les spécialistes de la santé humaine et animale ont été plongés dans un scénario réaliste : une épidémie fulgurante provoquée par un agent pathogène multirésistant et difficile à contrôler. Les équipes ont dû collaborer pour identifier rapidement les cas suspects, confirmer l’agent pathogène en laboratoire, partager les données en temps réel et coordonner une réponse multisectorielle. Une expérience immersive qui permet au Congo d’évaluer la solidité de ses systèmes en situation de crise.

Au-delà de l’exercice, les participants ont procédé à une cartographie détaillée des responsabilités en cas d’événement RAM : identification des institutions de détection, circuit de notification, flux de données entre laboratoires et autorités sanitaires, et processus décisionnel en situation d’urgence. Cette analyse vise à aligner le pays sur le Système mondial de surveillance de la résistance et de l’utilisation des antimicrobiens (GLASS) de l’OMS, tout en renforçant l’approche « Une seule Santé », essentielle pour faire face aux menaces partagées entre humains, animaux et environnement.

Les résultats obtenus serviront à ajuster les plans nationaux, notamment le plan d’action RAM déjà validé mais encore peu opérationnel. Ils permettront également de mieux intégrer la RAM au système national de Surveillance intégrée des maladies et de riposte (SIMR), un maillon jugé essentiel pour sauver des vies.

La résistance aux antimicrobiens constitue aujourd’hui l’une des plus graves menaces sanitaires au monde. En Afrique subsaharienne, elle cause chaque année environ 1,14 million de décès directs et contribue à 4,71 millions de décès supplémentaires. Si rien n’est fait, ce bilan pourrait grimper à près de 2 millions de décès par an d’ici 2050. Un défi particulièrement préoccupant pour les pays où l’accès aux laboratoires et aux systèmes de surveillance reste limité.

Le choix du Congo comme pays pilote s’explique par ses défis similaires à ceux de nombreux États de la Région : augmentation des cas résistants, usage non réglementé des antimicrobiens, et capacités encore fragiles en matière de surveillance. Pour l’OMS, cette simulation s’intègre pleinement dans la mise en œuvre de la Déclaration politique des Nations Unies sur la RAM, des Priorités stratégiques et opérationnelles 2025-2035 et de la Stratégie régionale 2023-2030 de l’organisation.