Le Congo et l’OMS-Afrique engagés pour des soins sûrs aux nouveau-nés et aux enfants

Le Congo, en collaboration avec le bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)-Afrique, a célébré le 17 septembre à Brazzaville la Journée mondiale de la sécurité des patients, placée cette année sous le thème : « Des soins sûrs pour chaque nouveau-né et chaque enfant ». L’événement a mis en lumière la nécessité de garantir des soins de santé de qualité dès la naissance, afin de protéger la vie et l’avenir des plus jeunes.

En Afrique, les nouveau-nés et les enfants demeurent particulièrement vulnérables en raison de leur développement rapide et de la fragilité de leur état de santé. Le Congo, aux côtés de l’OMS et de ses partenaires, s’est engagé à renforcer la sécurité des soins et à réduire les risques évitables liés à la mortalité néonatale et maternelle.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





« Chaque enfant a droit à des soins sûrs et de qualité dès la naissance. C’est un devoir professionnel et une responsabilité morale que nous partageons tous », a souligné le directeur régional de l’OMS pour l’Afrique, Mohamed Yakub Janabi. Celui-ci a insisté sur la nécessité d’investir dans les soins de santé primaires et dans le renforcement des systèmes de santé afin d’atteindre l’objectif ambitieux de zéro décès maternel.

La Journée mondiale de la sécurité des patients vise avant tout la mobilisation internationale et la sensibilisation des pays sur la réduction significative de la mortalité maternelle et néonatale. Dans la région africaine, 21 pays mettent déjà en œuvre des politiques et stratégies nationales de qualité intégrant la sécurité des patients. Le Congo s’inscrit pleinement dans cette dynamique, en renforçant son système de santé et en promouvant des pratiques de soins sécurisées.

Selon l’OMS, les principales causes de décès chez le nouveau-né sont la prématurité, l’asphyxie à la naissance, les infections et les malformations. Chez la mère, les risques sont surtout liés aux hémorragies, dystocies, infections et complications diverses. À ces causes médicales s’ajoutent des difficultés structurelles telles que le manque de personnel qualifié, les retards dans la prise en charge, l’absence de médicaments d’urgence ou encore le non-respect des protocoles médicaux.

Pour le Congo et l’OMS-Afrique, la sécurité des soins est au cœur des objectifs de développement durable (ODD), notamment en matière de réduction de la mortalité maternelle et néonatale et d’atteinte de la couverture sanitaire universelle. L’engagement collectif, la formation du personnel soignant et le respect des protocoles demeurent des leviers essentiels pour bâtir un système de santé plus sûr et plus résilient.

En réaffirmant leur partenariat, le Congo et l’OMS envoient un signal fort : la santé des enfants et des mères est une priorité absolue, car protéger la vie dès la naissance, c’est investir dans l’avenir du pays et de la région.