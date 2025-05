Le Congo et l’Italie renforcent leur coopération économique

Après la clôture du « Business forum Italie-Congo 2025 » le 27 mai à Brazzaville, les acteurs économiques des deux pays vont continuer à travailler ensemble pour renforcer les synergies dans divers domaines, tels que l’agro-industrie, les énergies renouvelables, les industries extractives et les technologies numériques.

La ministre des Petites et moyennes entreprises et de l’Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, a souligné que les thématiques abordées ont ouvert des perspectives concrètes pour un partenariat économique pragmatique et gagnant-gagnant. L’ambassadeur d’Italie au Congo, Enrico Nunziata, a également insisté sur l’importance de donner un suivi concret aux résultats de ce forum dans le cadre de la coopération bilatérale.

Le chef de la délégation des investisseurs italiens, Fabrizio Lobasso, a déclaré que les graines semées lors de ce forum doivent produire des fruits dans une vision économique partagée entre le Congo et l’Italie. Pour les entrepreneurs congolais, cette rencontre d’affaires a été d’une grande importance pour promouvoir leurs produits, développer des partenariats et renforcer leurs compétences.

Le « Business forum Italie-Congo 2025 » a mobilisé 341 entrepreneurs et artisans congolais, une soixantaine d’entrepreneurs italiens et plus d’une centaine de participants en ligne. Ce forum est le prolongement du forum de Rome, organisé en marge du sommet Italie-Afrique en janvier 2024.

Les deux pays sont déterminés à renforcer leur coopération économique et à explorer de nouvelles opportunités de partenariat. Le « Business forum Italie-Congo 2025 » a posé les bases d’un partenariat économique solide et prometteur entre le Congo et l’Italie.