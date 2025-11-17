Economie



EN CE MOMENT


Le Congo engage la modernisation de son système statistique

Les travaux d’élaboration du premier cadre national d’assurance-qualité du système statistique congolais prennent fin ce lundi 17 novembre 2025 à…

Publié par journaldebrazza.com
le: 17 novembre 2025
Droits réservés.

Les travaux d’élaboration du premier cadre national d’assurance-qualité du système statistique congolais prennent fin ce lundi 17 novembre 2025 à Brazzaville.

 

Le ministre de l’Économie, du Plan et de l’Intégration régionale, Ludovic Ngatsé a lancé le 13 novembre dernier, les travaux d’élaboration du premier cadre national d’assurance-qualité du système statistique. L’initiative soutenue par la banque mondiale, vise à doter le pays d’un instrument moderne et rigoureux pour la production de données statistiques fiables, crédibles et adaptées aux besoins du développement.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



L’atelier, organisé du 13 au 17 novembre, réunit les principaux experts nationaux et producteurs de données. Animée par deux spécialistes de l’Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne, la session avait pour objectif de permettre aux participants d’être formés aux normes internationales et aux bonnes pratiques en matière d’assurance-qualité.

Durant cinq jours, les statisticiens congolais ont été initiés aux outils, méthodes et exigences qui permettront au Congo de se doter d’un cadre robuste, garantissant la transparence et la fiabilité des données produites par les différentes administrations publiques. Un enjeu majeur pour l’élaboration, le suivi et l’évaluation des politiques publiques.

« Le résultat final de cet atelier est l’élaboration d’un cadre national d’assurance-qualité et sa mise en œuvre. La disponibilité de statistiques de qualité constitue un instrument de crédibilisation de la gouvernance. Le gouvernement a de fortes ambitions et compte sur les statistiques, levier essentiel pour gagner la confiance du maximum de partenaires au développement », a souligné le ministre Ludovic Ngatsé lors de l’ouverture des travaux.

La production de données fiables est également un facteur déterminant pour instaurer un climat de confiance auprès des investisseurs et soutenir la croissance inclusive portée par le secteur privé. Une meilleure qualité statistique contribue ainsi à renforcer l’attractivité du pays et à améliorer l’efficacité des politiques économiques.

Réaffirmant son soutien, la Banque mondiale a renouvelé son engagement à accompagner le Congo dans la modernisation et la consolidation de son système statistique.

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

Droits réservés

Le Congo se dote d’un institut de pointe pour renforcer sa sécurité sanitaire

18 novembre 2025 Publié à 12h17

Le président de la République, Denis Sassou N’Guesso, a inauguré lundi 17 novembre,…

Savoir plus
Droits réservés

Congo : Denis Sassou N’Guesso inaugure une usine gazière

18 novembre 2025 Publié à 11h52

Le président de la République a procédé, lundi 17 novembre 2025, à l’inauguration…

Savoir plus
Droits réservés.

Le Congo engage la modernisation de son système statistique

17 novembre 2025 Publié à 09h00

Les travaux d’élaboration du premier cadre national d’assurance-qualité du système statistique congolais prennent…

Savoir plus