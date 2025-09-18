Le Congo adopte le Pacte national énergétique pour l’accès universel à l’électricité

Invité par le président de la République à prendre la parole, le ministre de l’Énergie et de l’Hydraulique, Émile Ouesso, a présenté en Conseil des ministres le projet de décret portant approbation du Pacte national énergétique de la République du Congo. Le texte a été adopté à l’issue des discussions.

Ce pacte s’inscrit dans la dynamique du Sommet africain pour l’énergie, tenu en janvier 2025 à Dar es Salam sous le thème « Accélérer l’avenir énergétique en Afrique ». À l’initiative de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement et de leurs partenaires, ce cadre vise à donner accès à l’électricité à 300 millions d’Africains d’ici 2030, sur les 690 millions encore privés de ce service essentiel.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





En adhérant pleinement à la Convention de Dar es Salam, le président Denis Sassou N’Guesso a marqué la volonté du Congo de contribuer à cet objectif continental. Le pays ambitionne ainsi d’assurer, à l’horizon 2030, l’accès à l’électricité pour près de six millions de Congolais.

Fruit de consultations avec les partenaires techniques et financiers, le secteur privé et la société civile, le Pacte national énergétique poursuit plusieurs objectifs : réhabiliter et développer les infrastructures énergétiques à des coûts compétitifs ; renforcer l’intégration régionale ; progresser vers l’accès universel à l’énergie, notamment dans les zones rurales ; accélérer l’adoption de solutions de cuisson propres ; encourager les investissements privés ; assurer la viabilité financière des sociétés publiques d’électricité.

Par cette adoption, le gouvernement réaffirme sa volonté d’assurer la sécurité énergétique, de moderniser le secteur et d’offrir des services fiables et abordables aux populations.