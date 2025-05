Le Business Forum Italie-Congo 2025 : un catalyseur pour les investissements

Le Business Forum Italie-Congo 2025 a été ouvert le 26 mai à Brazzaville par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso.

Cet événement vise à renforcer les synergies entre les acteurs économiques italiens et congolais et à positionner le Congo comme une plateforme de coopération Nord-Sud dans divers domaines. Le forum constitue un espace de dialogue, de prospection et d’initiative destiné à encourager les investissements dans des secteurs-clés tels que l’agriculture, l’agro-industrie, les infrastructures, les énergies renouvelables et les technologies numériques.

Selon la ministre des Petites et Moyennes entreprises et de l’Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, plus de 260 entrepreneurs et artisans congolais participent à ce forum, dont 150 entreprises dirigées par des jeunes de 18 à 40 ans. En outre, 60 petites, moyennes et grandes entreprises italiennes sont représentées dans une vingtaine de filières. Cette participation témoigne de l’intérêt manifesté par les secteurs privé et public des deux pays à créer des synergies fécondes.

L’ambassadeur d’Italie au Congo, Enrico Nunziata, a souligné que ce forum d’affaires va générer des opportunités, créer des emplois et trouver des solutions durables dans le renforcement des liens économiques. Le directeur central de l’internationalisation économique au ministère des Affaires étrangères d’Italie, Fabrizio Lobasso, a indiqué que les entreprises italiennes sont prêtes à partager leur savoir-faire et compétences technologiques.

Le Business Forum Italie-Congo 2025 s’inscrit dans le prolongement du forum de Rome, organisé en janvier 2024. Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a souhaité que les conclusions de cette rencontre d’affaires marquent une nouvelle étape dans la consolidation du partenariat bilatéral Congo-Italie. Le forum prendra fin le 27 mai, avec l’espoir de générer des résultats concrets pour l’avenir économique des deux pays.