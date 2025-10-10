L’ATIBT lance une campagne pour briser les clichés sur le bois tropical durable certifié

Baptisée « VRAI/FAUX », cette initiative vise à déconstruire les idées reçues et à rappeler que la foresterie tropicale durable n’est pas un problème, mais bien une partie de la solution face aux défis climatiques, sociaux et économiques du monde actuel.

Déployée d’octobre à novembre 2025, la campagne « VRAI/FAUX » repose sur une série de huit visuels pédagogiques abordant des thématiques clés notamment le changement climatique, la biodiversité, la certification, la lutte contre le commerce illégal, le cycle de vie du bois tropical, les labels, les qualités naturelles du matériau et l’impact sur les communautés locales.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





L’objectif est de rétablir la vérité et démontrer que choisir un bois tropical certifié FSC ou PEFC, c’est soutenir la préservation des forêts, la protection de la biodiversité et le développement des populations locales.

La campagne s’adresse en priorité aux professionnels de l’architecture, de la construction et des marchés publics, tant en France qu’en Afrique centrale.

Pour toucher efficacement ces publics, l’Association Technique Internationale des Bois Tropicaux (ATIBT) mise sur une stratégie digitale plurielle : carrousels thématiques sur LinkedIn, stories interactives et collaborations avec micro-influenceurs sur Instagram, ainsi que des partenariats médias avec la presse spécialisée dans le développement durable.

« À travers cette campagne, que nous souhaitons ériger en un temps fort de communication, nous voulons rappeler que choisir le bois tropical certifié FSC ou PEFC, c’est à la fois agir pour la préservation des forêts et encourager une filière qui crée de la valeur pour les communautés locales », souligne Nathalie Bouville, responsable de la communication de l’ATIBT.

Cette campagne s’inscrit dans la continuité du programme Fair&Precious, marque collective lancée en 2016 par l’ATIBT pour promouvoir les bois tropicaux issus de forêts gérées durablement.

Portée par 10 engagements concrets de la lutte contre l’exploitation illégale à la préservation de la biodiversité, en passant par le soutien aux communautés locales, Fair&Precious démontre que le bois tropical certifié est un choix responsable et porteur d’avenir pour la construction durable.

Créée en 1951, l’ATIBT fédère aujourd’hui plus de 170 membres (entreprises, États, ONG, institutions et centres de recherche) œuvrant pour une gestion durable des forêts tropicales et un commerce du bois éthique et responsable.