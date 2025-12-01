L’atelier technique d’AGL Congo ouvre ses portes aux lycéens

Le 22 novembre, l’atelier technique d’Africa Global Logistics (AGL) Congo a ouvert ses portes à 54 participants venus de 9 écoles du secondaire, dans le cadre d’une journée de découverte et d’échanges afin d’accompagner les efforts d’immersion des jeunes en milieu professionnel.

La journée a débuté par une induction HSE (Hygiène, Sécurité, Environnement) afin de sensibiliser les visiteurs aux bonnes pratiques et aux consignes de sécurité. Les participants ont ensuite été répartis en groupe de 13 personnes pour une visite guidée et interactive des installations. Ces élèves des lycées techniques et professionnels venus des quatre coins de Pointe-Noire ont pu échanger avec les professionnels sur leurs métiers et les techniques d’usage à l’atelier d’AGL où expertise, sécurité et bonnes pratiques font le quotidien de nos équipes de maintenance préventive et curative.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





“C’est une belle expérience pour nos élèves qui voient ici l’opportunité d’allier théorie et pratique, un moyen conforter les connaissances enseignées dans les écoles. Merci à AGL pour cette belle initiative” soutient Bertin Constant Bouya, Responsable délégation école Don

Bosco.

« Cette journée porte ouverte est une excellente opportunité de rapprocher les jeunes du monde professionnel et de leur faire découvrir concrètement nos métiers et nos installations. Nous espérons que cette expérience leur donnera envie de s’investir dans des carrières techniques et innovantes » a souligné Yann Picard, Directeur technique et matériel AGL.

AGL Congo soutient l’éducation des jeunes par la formation, l’entrepreneuriat et la réinsertion sociale. L’entreprise développe des liens étroits avec les établissements scolaires et universitaires contribuant ainsi à former une génération de professionnels qualifiés et outillés grâce aux partenariats écoles-entreprises qu’elle a mis en place.