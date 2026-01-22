L’AIE révise à la hausse ses prévisions de demande mondiale de pétrole pour 2026

Selon son dernier Oil Market Monthly Report publié mercredi 21 janvier, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a ajusté à la hausse ses prévisions de demande mondiale de pétrole pour l’année 2026.

L’AIE anticipe désormais une augmentation de la demande mondiale de pétrole de 930 000 barils par jour (bpj) en 2026, contre 860 000 bpj prévus dans son rapport de décembre dernier. Ce rebond s’explique par une normalisation progressive de l’économie mondiale après les perturbations liées aux tensions commerciales et par des prix du brut plus faibles qu’il y a un an, qui soutiennent la consommation.

Toutefois, malgré cette progression, la croissance de la demande reste modérée par rapport à des standards historiques, soulignant une transition énergétique progressive et l’impact de facteurs structurels comme l’efficacité énergétique ou le développement des alternatives au pétrole.

Selon les nouvelles projections de l’agence, l’offre mondiale de pétrole devrait augmenter de 2,5 millions de bpj en 2026 pour atteindre environ 108,7 millions de bpj. Cette croissance de l’offre, tirée principalement par les pays non membres de l’OCDE, devrait maintenir une situation d’excédent sur le marché.

Les calculs basés sur le rapport indiquent que l’offre dépassera la demande d’environ 3,69 millions de bpj, un léger resserrement par rapport à l’excédent estimé à 3,84 millions de bpj dans le rapport précédent. Ce déséquilibre persistant continue de jouer un rôle clé dans la formation des prix du pétrole.

L’AIE souligne que la totalité de la croissance de la demande en 2026 proviendra à nouveau des pays non membres de l’OCDE, notamment en Asie et dans certaines économies émergentes où la consommation énergétique continue d’augmenter. Cette dynamique témoigne de l’évolution inégale des marchés pétroliers mondiaux, avec des économies avancées enregistrant des progressions plus modérées.

Alors que le marché pétrolier reste caractérisé par un excédent structurel, la révision à la hausse de la demande offre une lueur d’équilibre dans un contexte marqué par des fluctuations géopolitiques et économiques. Les analystes estiment que la tendance des prix du pétrole en 2026 dépendra autant des décisions de production des grandes entités énergétiques que de l’évolution de la consommation mondiale, particulièrement dans les secteurs industriels et des transports.