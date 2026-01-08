La principale fondation philanthropique dédiée à l’entrepreneuriat en Afrique catalyse la prochaine génération d’entrepreneurs africains

La Tony Elumelu Foundation ouvre les candidatures pour le Programme d’Entrepreneuriat 2026, marquant plus de dix ans d’impact panafricain en faveur de l’entrepreneuriat.

5 000 dollars US de capital d’amorçage non remboursable, une formation de niveau mondial et un accompagnement en mentorat pour les entrepreneurs africains les plus audacieux.

Plus de 24 000 entrepreneurs financés, 2,5 millions de personnes formées, 1,5 million d’emplois créés et 4,2 milliards de dollars US de chiffre d’affaires générés depuis 2015.

Lagos, Nigeria – 1er janvier 2026 – La Tony Elumelu Foundation (TEF) a ouvert les candidatures pour l’édition 2026 de son Programme d’Entrepreneuriat, invitant les jeunes fondateurs ambitieux des 54 pays africains à postuler dès maintenant via la plateforme TEFConnect.

Les candidats sélectionnés bénéficieront de 5 000 dollars US de capital d’amorçage non remboursable, d’une formation entrepreneuriale intensive, d’un programme de mentorat, ainsi que d’un accès direct au plus grand réseau d’entrepreneurs d’Afrique.

Depuis 2015, le programme a financé plus de 24 000 entrepreneurs, formé 2,5 millions d’Africains, créé plus de 1,5 million d’emplois et généré plus de 4,2 milliards de dollars US de revenus, démontrant ainsi que les entrepreneurs africains ont la capacité de transformer durablement le continent.

Le programme favorise également une croissance inclusive, avec les femmes représentant désormais 46 % des entrepreneurs TEF, soit le taux de participation féminine le plus élevé jamais enregistré pour un programme de cette envergure.

S’exprimant à l’occasion du lancement de l’édition 2026, le Fondateur de la TEF et Président du groupe Heirs Holdings, Tony O. Elumelu, CFR, a déclaré :

« Le plus grand atout de l’Afrique, ce sont ses populations… L’Afrique n’a pas besoin d’aide ; l’Afrique a besoin d’investissements, dans les infrastructures, dans les institutions, mais surtout dans sa jeunesse. À travers la Tony Elumelu Foundation, nous démontrons que lorsque les entrepreneurs sont accompagnés, ils créent des emplois, stimulent la croissance et transforment les communautés. Les entrepreneurs sont l’avenir de l’Afrique. »

Les candidatures pour le Programme d’Entrepreneuriat TEF 2026 sont ouvertes du 1er janvier au 1er mars 2026 sur www.TEFConnect.com.

Impact de la TEF

À propos de la Tony Elumelu Foundation

La Tony Elumelu Foundation (TEF) est la principale fondation philanthropique dédiée à l’autonomisation d’une nouvelle génération d’entrepreneurs africains, contribuant à l’éradication de la pauvreté, à la création d’emplois et à la promotion d’une croissance économique inclusive dans les 54 pays africains.

L’action de la TEF repose sur le principe de l’Africapitalisme, selon lequel le secteur privé africain constitue le moteur le plus efficace du développement durable à long terme du continent.

La capacité de la TEF à toucher des entrepreneurs dans divers pays et secteurs lui a permis de nouer des partenariats innovants avec notamment : l’Union européenne (UE), le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), le Gouvernement des États-Unis à travers l’United States African Development Foundation (USADF), l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), l’Agence française de développement (AFD), l’institution allemande de financement du développement (DEG), l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ), la Banque africaine de développement (BAD), Google, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) – Generation Unlimited (GenU), ainsi que la Fondation Khalifa Bin Zayed Al Nahyan (KBZF).