La Fondation UBA apporte son appui aux orphelins de Brazzaville

Vendredi 17 octobre dernier, la Fondation UBA a procédé à un don de matériel scolaire à dix orphelinats de Brazzaville, lors d’une cérémonie organisée au sein de l’agence UBA Bacongo.

Répondant à l’appel du Réseau des Orphelinats du Congo (ROC), la Fondation UBA a apporté son soutien à cinquante orphelins, en leur offrant des kits complets composés notamment d’un sac aux couleurs de la Fondation, d’un livre, de cahiers, de couvertures, d’une trousse, de stylos, et d’un calendrier.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





La cérémonie s’est déroulée en présence de Madame Yago Touré, Directrice Générale désignée de UBA Congo, accompagnée des membres du Comité Exécutif :

Rodrigue Matoumba , Head Retail

, Head Retail Yonnel Nzomi , Head Treasury

, Head Treasury Nancy Mpiere , Head Customer Experience

, Head Customer Experience Loriane Kounda Kounda, Head Marketing & Communication Corporate

Prenant la parole au nom du personnel, Edoxie Mabiala, Chef d’Agence de Bacongo, a salué l’engagement du ROC en faveur des orphelins et rappelé les valeurs portées par le programme READ AFRICA, initiative phare de la Fondation UBA qui promeut l’accès à l’éducation et la culture de la lecture à travers le continent.

À travers ce geste solidaire, la Fondation UBA réaffirme son engagement pour une Afrique instruite, inclusive et pleine d’avenir.