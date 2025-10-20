Activités institutionnellesActivités institutionnelles, branding, UBA Congo



EN CE MOMENT


La Fondation UBA apporte son appui aux orphelins de Brazzaville

Vendredi 17 octobre dernier, la Fondation UBA a procédé à un don de matériel scolaire à dix orphelinats de Brazzaville, lors d’une…

Publié par Partenaire
le: 20 octobre 2025
UBA Congo

Vendredi 17 octobre dernier, la Fondation UBA a procédé à un don de matériel scolaire à dix orphelinats de Brazzaville, lors d’une cérémonie organisée au sein de l’agence UBA Bacongo.

 

Répondant à l’appel du Réseau des Orphelinats du Congo (ROC), la Fondation UBA a apporté son soutien à cinquante orphelins, en leur offrant des kits complets composés notamment d’un sac aux couleurs de la Fondation, d’un livre, de cahiers, de couvertures, d’une trousse, de stylos, et d’un calendrier.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



La cérémonie s’est déroulée en présence de Madame Yago TouréDirectrice Générale désignée de UBA Congo, accompagnée des membres du Comité Exécutif :

  • Rodrigue Matoumba, Head Retail
  • Yonnel Nzomi, Head Treasury
  • Nancy Mpiere, Head Customer Experience
  • Loriane Kounda Kounda, Head Marketing & Communication Corporate

Prenant la parole au nom du personnel, Edoxie MabialaChef d’Agence de Bacongo, a salué l’engagement du ROC en faveur des orphelins et rappelé les valeurs portées par le programme READ AFRICA, initiative phare de la Fondation UBA qui promeut l’accès à l’éducation et la culture de la lecture à travers le continent.

À travers ce geste solidaire, la Fondation UBA réaffirme son engagement pour une Afrique instruite, inclusive et pleine d’avenir.

 

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

UBA Congo

La Fondation UBA apporte son appui aux orphelins de Brazzaville

20 octobre 2025 Publié à 12h03

Vendredi 17 octobre dernier, la Fondation UBA a procédé à un don de…

Savoir plus
LinkedIn

Congo : Maixent Raoul Ominga reconduit à la tête de la SNPC

20 octobre 2025 Publié à 11h05

Le directeur général entame un nouveau mandat marqué par l’ouverture vers les énergies…

Savoir plus
JDB

Congo : le chantier du Datacenter national menacé d’abandon par l’entreprise Sumec

20 octobre 2025 Publié à 10h42

Alors que les travaux sont exécutés à 95 %, l’entreprise chinoise, chargée de…

Savoir plus