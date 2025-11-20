Journée mondiale de la qualité : AGL Congo renforce sa culture Qualité auprès des jeunes apprentis

Le 11 novembre 2025, à l’occasion de la journée mondiale de la qualité, Africa Global Logistics (AGL) Congo a organisé une session de sensibilisation à la Qualité au profit des stagiaires et apprentis en poste dans l’entreprise. Cette initiative a permis de renforcer la promotion de la culture qualité au sein des équipes et d’encourager l’implication de chaque collaborateur.

Lors de cet atelier Sainthia Mboko, Responsable Qualité, a abordé les aspects essentiels de la démarche qualité notamment le respect des normes et procédures, la satisfaction client, la valorisation des bonnes pratiques et l’importance de l’appropriation de nos valeurs : humilité, passion, agilité et solidarité. Les stagiaires et apprentis ont ainsi pu mieux comprendre leur rôle dans la contribution à l’excellence opérationnelle du Groupe.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





« La qualité n’est pas seulement un objectif, c’est un engagement quotidien. Chaque collaborateur, chaque stagiaire, chaque apprenti contribue à faire de notre entreprise un modèle d’excellence et de rigueur » Soutient Sainthia Mboko, Responsable Qualité Africa Global Logistics Congo

Cette rencontre a été marquée par des échanges constructifs, un partage d’expérience et l’appropriation des concepts abordés. Elle témoigne de l’importance accordée par AGL à la formation et à l’accompagnement des jeunes talents