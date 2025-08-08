Jeux scolaires africains : le Congo se hisse à la 15e place grâce à une médaille d’or en saut en longueur

Clôturée le 5 août, la première édition des Jeux scolaires africains a sacré l’Algérie en tête du classement général.

Le Congo, avec une délégation modeste mais ambitieuse, termine à la 15e place avec quatre médailles, dont une en or. C’est un exploit pour la délégation congolaise qui, engagée dans quatre disciplines notamment l’athlétisme, le judo, la gymnastique et le taekwondo, a su tirer son épingle du jeu. Si la gymnastique et le taekwondo n’ont pas permis de décrocher de médaille, c’est en athlétisme que l’honneur du pays a été sauvé, notamment grâce à Gladise Boukama Ndoulou. L’athlète congolaise a remporté une précieuse médaille d’or au saut en longueur, permettant au Congo de figurer dans le top 20 du classement général.

À cette médaille dorée se sont ajoutées trois de bronze, consolidant la 15e place du pays dans une compétition marquée par un haut niveau de performance. Ce résultat est d’autant plus remarquable au regard de la taille réduite de la délégation congolaise face à des puissances sportives africaines lourdement représentées.

En tête du classement, l’Algérie, pays hôte, a survolé la compétition avec un total impressionnant de 245 médailles, dont 103 en or, 80 en argent et 61 en bronze. L’Égypte s’installe à la 2e place avec 115 médailles (59 or), suivie par la Tunisie avec 155 médailles (34 or). Le Nigeria, qui accueillera la prochaine édition en 2027, termine 4e avec 25 médailles (6 or), suivi du Kenya et du Tchad, ex-aequo avec 5 médailles d’or chacun.

Le classement général s’étend jusqu’à la 34e position, où six pays (les Comores, le Lesotho, la Mauritanie, le Sud-Soudan, le Sénégal et le Zimbabwe) se partagent la dernière place avec une médaille de bronze chacun.

Organisés sous l’égide de l’Association des Comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA), ces premiers Jeux scolaires africains ont rassemblé près de 3500 jeunes athlètes, âgés de 14 à 17 ans, issus de 54 pays du continent. L’initiative vise à promouvoir la pratique sportive en milieu scolaire, tout en détectant les futurs talents du sport africain, en vue de les orienter vers des compétitions de haut niveau comme les Jeux africains de la jeunesse ou encore les Jeux olympiques de la jeunesse.

Au-delà de la performance, cette compétition entend également transmettre les valeurs éducatives, sociales et de cohésion que véhicule le sport, dans une perspective de développement global de la jeunesse africaine.