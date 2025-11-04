Hydrocarbures : vers une alliance énergétique solide entre Alger et Brazzaville

Le ministre d’État, ministre algérien des Hydrocarbures et des Mines, Mohamed Arkab, a eu, lundi 03 novembre 2025, un entretien avec son homologue congolais et président en exercice de l’organisation, Bruno Jean Richard Itoua.

La rencontre qui s’est tenue à la veille de la 48e session ordinaire du Conseil des ministres de l’Organisation des pays africains producteurs de pétrole (APPO), prévue ce mardi 04 novembre 2025, à Brazzaville. Il s’est agi de passer en revue les avancées de la coopération énergétique entre l’Algérie et la République du Congo.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Les échanges ont principalement porté sur la mise en œuvre du protocole d’accord signé en mai 2024 à Brazzaville entre Sonatrach et la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), un partenariat stratégique visant à développer la coopération bilatérale dans les domaines de la recherche, de l’exploration, de la production et du raffinage.

Le ministre Mohamed Arkab a réaffirmé la détermination de l’Algérie à consolider les relations de coopération Sud-Sud, en soutenant les efforts des pays africains producteurs de pétrole pour une transition énergétique juste et équitable, adaptée aux réalités du continent.

Il a mis en avant l’expertise pionnière de l’Algérie dans la recherche et l’exploration pétrolière, la production et le développement des champs, le raffinage, ainsi que dans la production et le transport du gaz naturel liquéfié, soulignant la volonté de partager ce savoir-faire avec les partenaires africains.

Pour sa part, le ministre congolais des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua, a relevé les progrès significatifs enregistrés depuis la signature du protocole d’entente et exprimé la volonté du Congo de s’inspirer de l’expérience algérienne afin de renforcer ses capacités nationales, atteindre la sécurité énergétique et accélérer son développement industriel.