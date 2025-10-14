Hommage national à André Georges Mouyabi : le dernier voyage d’un serviteur de l’État

La République du Congo a rendu un hommage national à l’ancien président de l’Assemblée nationale, André Georges Mouyabi, décédé à Paris le 18 septembre dernier à l’âge de 90 ans.

Le Palais des congrès de Brazzaville a été le théâtre d’un dernier adieu à cet homme d’État discret mais déterminé, en présence du président de la République, Denis Sassou N’Guesso, venu saluer la mémoire de l’illustre disparu. Dans un geste symbolique fort, le chef de l’État a déposé une gerbe de fleurs sur le cercueil avant de s’incliner devant la dépouille installée dans le catafalque.

Né en 1935 à Ditadi, dans le district de Loudima (département de la Bouenza), André Georges Mouyabi fut un acteur politique de premier plan durant les décennies charnières de l’histoire du Congo. Député de Madingou, Loutété et Mfouati, il fut également préfet de Dolisie de 1965 à 1966, avant d’être porté à la tête de l’Assemblée nationale en mai 1966. Il quittera cette fonction deux ans plus tard, en août 1968, à la suite de la dissolution de l’institution par le président Alphonse Massamba-Débat dans un contexte de crise politique.

La voix chargée d’émotion, le premier secrétaire de l’Assemblée nationale, Fernand Sabaye, a salué la mémoire d’un homme « laborieux et discret, un homme de conviction empreint d’humilité », rappelant les nombreuses responsabilités exercées par André Georges Mouyabi : ministre de l’Industrie et des Mines, ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, ministre de la Fonction publique, et conseiller spécial du président Pascal Lissouba entre 1996 et 1997.

André Georges Mouyabi, ancien élève du collège moderne de Dolisie, laisse derrière lui dix enfants et de nombreux petits-enfants. Il sera inhumé dans son village natal, à Ditadi, dans le département de la Bouenza, où la terre de ses ancêtres accueillera pour l’éternité celui qui fut, toute sa vie durant, au service de la nation.

« Va, va en paix président André Georges Mouyabi pour ton repos éternel », a conclu Fernand Sabaye dans une oraison funèbre poignante.