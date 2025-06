Grâce Steph Antonetie Ivossot, nouvelle administratrice-maire de Ouenzé : des défis de taille à relever

Nommée par décret présidentiel le 21 mai dernier, Grâce Steph Antonetie Ivossot a pris ses fonctions d’administratrice-maire du 5e arrondissement de Brazzaville, Ouenzé, le 6 juin.

Lors de la cérémonie de prise de service, elle a exprimé sa gratitude pour la confiance placée en elle, tout en mesurant l’ampleur des défis qui l’attendent.

L’arrondissement 5 de Ouenzé, étendu sur 7,30 km², est divisé en dix quartiers, quarante et une zones et cinq cent cinquante-six blocs, avec une population cosmopolite. La nouvelle administratrice-maire est consciente de la difficulté de gérer un territoire aussi vaste et diversifié.

Grâce Steph Antonetie Ivossot a défini ses priorités, notamment le maintien de la paix et la tranquillité dans l’arrondissement ; consolider la démocratie et préparer les opérations préélectorales pour les élections futures ; être à l’écoute des populations vulnérables, notamment les femmes qui vendent dans les marchés, les personnes âgées et les jeunes ; le renforcement de la collaboration avec les chefs de quartier, les associations et les confessions religieuses

La nouvelle administratrice-maire commencera par signer 1 150 actes de naissance et officier 27 mariages déjà programmés. Elle compte également renforcer la collaboration avec ses collaborateurs et la population pour atteindre ses objectifs.

Grâce Steph Antonetie Ivossot est consciente que sa mission ne pourra être réussie qu’avec l’implication de tous. Elle appelle donc à la mobilisation générale pour relever les défis et atteindre les objectifs fixés.