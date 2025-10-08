SportFootball



Éliminatoires Mondial 2026 : nouvelle crise dans la préparation du Congo avant le match contre le Niger

Publié par journaldebrazza.com
le: 8 octobre 2025

À la veille de leur match contre le Niger comptant pour les éliminatoires du Mondial 2026, les Diables Rouges se retrouvent bloqués à Brazzaville, faute d’organisation logistique. Une situation qui menace une nouvelle fois leur participation.

 

La campagne de qualification pour la Coupe du monde 2026 est décidément mouvementée pour l’équipe nationale du Congo. Après avoir été suspendus puis réintégrés par la FIFA, les Diables Rouges sont déjà hors course pour une qualification. Mais ils doivent encore disputer les deux dernières journées des éliminatoires, à commencer par un match contre le Niger prévu ce mercredi.

Initialement prévue au Niger, la rencontre a été délocalisée au Burkina Faso, car aucun stade nigérien n’a été homologué par la FIFA. Mais à seulement 24 heures du coup d’envoi, les Congolais sont toujours bloqués à Brazzaville.

Selon des informations de Sport News Africa, seuls cinq joueurs sont actuellement sur place, mais ils ne bénéficient d’aucune prise en charge. Le reste de l’équipe n’a reçu aucune instruction sur les modalités de déplacement ni sur les horaires. La Fédération congolaise de football et le ministère des Sports se rejettent mutuellement la responsabilité de cette situation confuse.

Cette désorganisation fait craindre un scénario déjà vécu lors du match aller contre le Niger, où le Congo avait déclaré forfait. Si l’équipe ne parvient pas à rejoindre le Burkina Faso à temps, elle pourrait perdre une nouvelle fois trois points sur tapis vert.

