Eliminatoires Coupe du monde 2026 : Fabrizio Cesana dévoile sa liste pour affronter la Tanzanie

Entre continuité et renforcement, le nouveau sélectionneur veut miser sur la cohésion et la jeunesse.

Nommé récemment à la tête des Diables rouges, Fabrizio Eraldo Cesana a convoqué 24 joueurs pour affronter la Tanzanie, le 5 septembre, au stade Alphonse-Massamba-Débat, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le technicien italien, promu de la sélection U-17 à l’équipe A, a présenté sa première liste lors d’une conférence de presse tenue vendredi 29 août à Brazzaville. Sur les 24 joueurs retenus, 17 ont participé au dernier Championnat d’Afrique des nations (CHAN) et 7 viennent de la diaspora. Un choix assumé par le sélectionneur.

« J’ai préféré suivre la ligne de la continuité parce que cette équipe s’est qualifiée pour le Chan. À part des petites erreurs contre le Nigeria, ces joueurs méritent de continuer. J’ai renforcé le groupe avec ceux qui prennent du plaisir à jouer pour le pays », a-t-il expliqué.

Fabrizio Cesana insiste sur la difficulté de bâtir une cohésion avec les internationaux de la diaspora, souvent disponibles à la dernière minute. C’est pourquoi il privilégie une ossature locale :

« L’équipe doit continuer à travailler jusqu’aux prochains matches. La cohésion et l’envie collective des joueurs sont plus importantes que les changements constants. Il faut faire confiance aux jeunes pour poser une base solide », a-t-il affirmé.

Le match contre la Tanzanie sera le baptême du feu du nouveau sélectionneur sur le banc des A. Bien que le Congo ait compromis ses chances de qualification, les attentes restent élevées. Après deux défaites et un forfait contre le Niger, les Diables rouges n’ont toujours pas inscrit le moindre point.

« Je ferai les trois matches et après on verra si le coach est bon ou pas. Le premier objectif, c’est la Tanzanie. On n’a pas eu trop de temps pour préparer, mais il faut gagner », a martelé Cesana.

Le sélectionneur ne sous-estime pas l’équipe adverse, qu’il qualifie de solide et physique.

« J’ai suivi la Tanzanie. C’est une équipe compacte avec de fortes individualités, qui ressemble au Nigeria par sa puissance. Mais nous avons tiré les leçons de notre dernier match. Nous ferons tout pour obtenir un bon résultat », a-t-il assuré.

Pour Fabrizio Cesana, au-delà de ce premier test, l’objectif est de construire une sélection compétitive capable de rendre fiers les Congolais :

« Bâtir une équipe nationale forte, c’est mon défi personnel. Le Congo a des joueurs talentueux et mérite mieux. Je mettrai toute mon énergie pour y parvenir », a-t-il conclu.

Liste des sélectionnés

Gardiens : Simon Ulrich Samba (AS Otohô), Chelcy Prince Bonazebi (Red star) et Christophe Fresnel Mavie Wamba (Etoile du Congo)

Défenseurs : Djigo Saikou (MB Rouissat/ Algérie), Béranger Richi Itoua (AS Otohô), Prince Mouandza Mapata (As Otohô), Chrislay Pedro Peya Ockomb (Etoile du Congo), John Aurier Kapaya Kamba (Etoile du Congo), Devin Pachoud de Nzingoula (Interclub), Charles Atipo Kondé (AS Otohô), Janard Berlhod Mbemba Kabamba (Al Merreikh/ Soudan).

Mileux : Chandrel Massanga (Hatyssport/ Turquie), de Vincent Venold Nzaba Kouakou (Interclub), Inno Jospin Loemba (Fc Colombe/ Cameroun), Dericka Chadrac Osseby (AC Léopards), Gédéon Nongo (AS Otoho), Grace Euphrate Nsemi (Interclub), Digne Kaêlas Pounga(Atalanta B.C/ Italie)

Attaquants : Mignon Koto (Masfoot/ Emirats arabes unies), Deo Gracias Bassinga (FC Dila Gori/ Georgie, Carly Ekongo (AS Cheminots), Dechan Rayan Moussavou (AC Léopards), Grace Mavoungou (AS Otohô) et Japhet Eloi Mankou Nguembete (Interclub).