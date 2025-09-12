Election à l’Unesco : le Congo poursuit sa campagne en Amérique latine

Une délégation congolaise conduite par le ministre d’État, ministre des Affaires foncières, chargé des relations avec le Parlement, Pierre Mabiala s’est rendue au Paraguay, pour solliciter le soutien de la candidature de Firmin Édouard Matoko à la direction de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco).

Dans le cadre de la campagne électorale menée en faveur du candidat Firmin Édouard Matoko à l’Unesco, la délégation congolaise a été reçue à Asunción par Ruben Ramirez Lezcano, ministre des Affaires étrangères au siège de son ministère.

Au cours de l’audience, le ministre d’État Pierre Mabiala, en sa qualité d’émissaire du président de la République du Congo, Denis Sassou N’Guesso, a remis officiellement une lettre adressée à son homologue paraguayen Santiago Peña. Les représentants des deux pays ont exprimé leur intérêt de renforcer les liens de coopération bilatérale entre le Paraguay et la République du Congo.

Pour le ministre Ruben Ramirez Lezcano qui a souligné que le candidat Firmin Édouard Matoko a les compétences et la vision nécessaires pour assumer la haute responsabilité de la fonction de directeur général de l’Unesco. Il a assuré qu’il transmettra ce courrier avec diligence au chef de l’État paraguayen.