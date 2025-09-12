EN CE MOMENT


Election à l’Unesco : le Congo poursuit sa campagne en Amérique latine

Une délégation congolaise conduite par le ministre d'État, ministre des Affaires foncières, chargé des relations avec le Parlement, Pierre Mabiala…

Publié par journaldebrazza.com
le: 12 septembre 2025

Une délégation congolaise conduite par le ministre d’État, ministre des Affaires foncières, chargé des relations avec le Parlement, Pierre Mabiala s’est rendue au Paraguay, pour solliciter le soutien de la candidature de Firmin Édouard Matoko à la direction de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco).

 

Dans le cadre de la campagne électorale menée en faveur du candidat Firmin Édouard Matoko à l’Unesco, la délégation congolaise a été reçue à Asunción par Ruben Ramirez Lezcano, ministre des Affaires étrangères au siège de son ministère.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Au cours de l’audience, le ministre d’État Pierre Mabiala, en sa qualité d’émissaire du président de la République du Congo, Denis Sassou N’Guesso, a remis officiellement une lettre adressée à son homologue paraguayen Santiago Peña. Les représentants des deux pays ont exprimé leur intérêt de renforcer les liens de coopération bilatérale entre le Paraguay et la République du Congo.

Pour le ministre Ruben Ramirez Lezcano qui a souligné que le candidat Firmin Édouard Matoko a les compétences et la vision nécessaires pour assumer la haute responsabilité de la fonction de directeur général de l’Unesco. Il a assuré qu’il transmettra ce courrier avec diligence au chef de l’État paraguayen.

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

Congo-Projet « Kotonga » : 22 femmes handicapées outillées pour bâtir leur avenir

12 septembre 2025 Publié à 11h35

L’Observatoire handicap humanité (H20), dirigé par Emmanuel Bati, a remis des kits de…

Savoir plus

Election à l’Unesco : le Congo poursuit sa campagne en Amérique latine

12 septembre 2025 Publié à 10h38

Une délégation congolaise conduite par le ministre d'État, ministre des Affaires foncières, chargé…

Savoir plus

Derbies en Italie et en Angleterre, une dispute entre deux Reals en Espagne : ne manquez pas les matchs phares de la semaine !

11 septembre 2025 Publié à 11h37

Le week-end prochain nous réserve de nombreux matchs de football prestigieux. Vivez des…

Savoir plus