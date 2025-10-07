Dolisie : deux trafiquants d’ivoire arrêtés et poursuivis en justice

Ces derniers sont accusés de détention, de circulation et de tentative de commercialisation de quatre pointes d’ivoire, provenant de deux éléphants.

Les forces de gendarmerie de Dolisie, en collaboration avec la Direction de l’économie forestière et le soutien technique du Projet d’appui à l’application de la loi sur la faune sauvage (Palf), ont interpellé ce mardi 7 octobre deux présumés trafiquants d’ivoire.

Âgés de 21 et 29 ans et de nationalité congolaise, les deux jeunes hommes ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Selon les sources proches du dossier, les pointes d’ivoire auraient été acheminées depuis le Gabon jusqu’à Dolisie, l’un des suspects les ayant récupérées auprès d’un partenaire gabonais au village Mabanda.

Les suspects seront présentés au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Dolisie. Ils encourent des peines de deux à cinq ans de prison ferme et une amende pouvant atteindre cinq millions FCFA, conformément à la loi congolaise sur la protection de la faune et des aires protégées.

Le commerce illégal de produits issus de la faune sauvage constitue une menace directe pour la survie des espèces. Conscient de cet enjeu, le Congo reste vigilant et sanctionne sévèrement toute atteinte à la législation environnementale.

Cette arrestation fait écho à un autre cas survenu le 25 août dernier à Impfondo, dans le département de la Likouala, où une femme avait été arrêtée avec des peaux de panthère, ainsi qu’une quantité importante d’écailles et de griffes de pangolin géant. La procédure judiciaire suit son cours devant le tribunal local.

La loi congolaise interdit strictement l’importation, l’exportation, la détention et le transit des espèces intégralement protégées et de leurs trophées, sauf dérogation spéciale pour la recherche scientifique ou la reproduction.