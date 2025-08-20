Dites adieu au stress du mariage avec LEO

Organiser un mariage peut rapidement ressembler à un vrai marathon : entre les préparatifs, les invités et le budget, on ne sait plus où donner de la tête !

Robe, pagne, dote, décoration, salle, traiteur, DJ, alliances, photo, vidéo, coiffure, maquillage… sans oublier le fameux « protocole » de Tata Odette.

Heureusement, LEO, l’assistant virtuel de UBA CONGO, est là pour vous simplifier la vie et protéger votre compte bancaire.

LEO pense à tout… même quand vous oubliez tout

Pas besoin d’être expert en finances pour gérer votre budget mariage. LEO vous permet de :

Suivre vos dépenses en temps réel : même les 3 pagnes « non prévus » de la belle-mère !

Effectuer des virements sécurisés vers d'autres comptes UBA directement via WhatsApp, Facebook Messenger ou Instagram : fini les courses avec des enveloppes dans chaque main.

Visualiser votre solde instantanément, pour éviter le fameux « on verra après le mariage ».

Profiter d'un suivi sans jugement : LEO ne critique jamais vos choix (oui, même les 200 000 FCFA pour des feux d'artifice de 30 secondes).

Disponible 24h/24, LEO est là, même à minuit, quand vous vous rendez compte que vous avez oublié les serviettes personnalisées.

Comment activer LEO ?

C’est simple comme dire « Oui, je le veux » :

Avoir un compte UBA (courant, épargne ou carte prépayée). Être inscrit aux services bancaires digitaux UBA (demandez à votre conseiller pour recevoir les SMS Alert). Posséder un smartphone pour accéder à LEO via les réseaux sociaux.

Contactez LEO facilement :

WhatsApp : envoyez « Bonjour LEO » au +242 06 489 19 19



Facebook Messenger : recherchez UBA ChatBanking

Et voilà ! LEO devient votre banquier, assistant personnel et gestionnaire de stress… tout en un.

Civil ou traditionnel, LEO s’invite à votre mariage gratuitement !

Il ne mangera pas le gâteau, mais il vous aidera à ne pas vous endetter pour la pièce montée.

Suivez le tutoriel pour activer LEO et gérer votre mariage en toute sérénité

