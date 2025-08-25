Distinction : Africa Global Logistics reçoit le prix de meilleur partenaire de l’année 2025

Le 17 août 2025, à l’occasion de la célébration de la 6ème édition du Ponton Awards, Africa Global Logistics (AGL) a reçu le prix de meilleur partenaire de l’année 2025. Ce prix traduit l’engagement d’AGL à soutenir les actions RSE et mécénat au profit de la jeunesse.

“Les trois filiales congolaises du Groupe Africa Global Logistics mènent une politique RSE mécénat ambitieuse au profit des jeunes. Africa Global Logistics Congo soutient les forums d’orientation scolaires, les journées de métiers, les initiatives de formation et de transfert de compétences. L’entreprise offre aux écoles des ordinateurs recyclés et des salles multimédias. Avec sa filiale Congo Terminal, le Groupe mène actuellement un projet de construction d’une nouvelle plateforme portuaire au port de Pointe-Noire qui va générer plus de 900 emplois directs et indirects. L’entreprise organise régulièrement les visites guidées du terminal à conteneurs au profit des élèves, étudiants et influenceurs pour faciliter l’appropriation des métiers portuaires. Elle accompagne les sensibilisations contre les MST dans les écoles et soutient les émissions TV qui promeuvent la préservation de l’eau et de l’environnement. Les Terminaux du Bassin du Congo (TBC) ont soutenu récemment un projet de sensibilisation contre les cancers. Il y a beaucoup de choses qui font localement et qui traduisent une volonté à favoriser l’émancipation des jeunes par la formation, l’entreprenariat et l’éducation ” explique Gildas BAKALA, Président du comité d’organisation Ponton Awards.

“Chez AGL, nous avons un principe simple qui caractérise notre engagement : savoir donner aux autres, ce que nous avons eu la chance d’avoir. Nous sommes fiers de ce prix qui met en lumière notre engagement pour la jeunesse” soutient Cyril MARQUES, Directeur d’exploitation Africa Global Logistics Congo.

Tous les ans, l’agence Prescom médias organise le Ponton Awards. L’évènement vise à promouvoir l’excellence en distinguant une entreprise de la place et les jeunes de Pointe-Noire qui mettent en exergue de grandes actions RSE mécénat ou des idées novatrices dans l’entrepreneuriat, la culture, l’implication des jeunes au développement et le sport.