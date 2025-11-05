Coupe de la Confédération : l’AS Otohô connaît ses adversaires

La Confédération africaine de football (CAF) a procédé, le 3 novembre dernier en Afrique du Sud, au tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération.

L’AS Otohô, représentant la République du Congo, est désormais fixée sur ses adversaires et son calendrier. Logée dans le groupe C, la formation d’Oyo débutera sa campagne le 23 novembre prochain en Afrique du Sud, face à Stellenbosch FC, un adversaire redoutable sur ses terres. Pour la deuxième journée, prévue le 30 novembre, l’AS Otohô évoluera à domicile contre les Algériens du CR Belouizdad, avant de se rendre en Tanzanie le 25 janvier 2026 pour y affronter Singuida Black Stars, marquant ainsi la fin de la phase aller.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





La phase retour démarrera à Brazzaville le 1er février, où les Congolais recevront Singuida Black Stars. Une semaine plus tard, le 8 février, ils accueilleront à nouveau Stellenbosch FC, avant de conclure leur parcours de groupes par un déplacement périlleux à Alger, pour y défier le CR Belouizdad le 15 février.

Ambitieuse, l’équipe d’Oyo vise une qualification historique en quarts de finale, un cap qu’elle n’a jamais franchi lors de ses deux précédentes participations. Forts de leur expérience continentale et du soutien du public congolais, l’équipe congolaise espère enfin écrire une nouvelle page de son histoire.