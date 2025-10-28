Côte d’Ivoire-Présidentielle : Alassane Ouattara élu dès le premier tour avec 89,77 % des voix

Le chef de l’État ivoirien, au pouvoir depuis 2011, recueillerait 89,77 % des suffrages, un score qualifié de « coup KO » par le président de la CEI.

Le président sortant Alassane Ouattara est donné très large vainqueur de l’élection présidentielle du 25 octobre 2025, selon les résultats globaux provisoires publiés lundi 27 octobre 2025, par la Commission électorale indépendante (CEI).

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Ces résultats doivent encore être validés par le Conseil constitutionnel, après la période légale de contentieux électoral. Mais sauf surprise, Alassane Ouattara, 83 ans, s’achemine vers un quatrième mandat consécutif à la tête du pays, après ses victoires en 2015 et 2020.

Face au président sortant, les quatre autres candidats ont recueilli des scores très modestes : Jean-Louis Billon (Congrès démocratique) obtient 3,09 %, Simone Ehivet (Mouvement des générations capables) 2,42 %, Ahoua Don Mello (indépendant) 1,97 %, et Henriette Lagou (Groupement des partis pour la paix) 1,15 %.

Le président Ouattara réalise des scores particulièrement élevés dans le nord du pays jusqu’à 99,68 % à Kani, avec un taux de participation de 99,08 %. Il arrive également en tête dans toutes les circonscriptions, y compris à l’étranger.

La participation nationale s’établit à 50,10 %, en légère baisse par rapport à 2020 (53,90 %) et 2015 (52,86 %). Dans certaines zones, notamment Gagnoa (20,68 %) ou Cocody à Abidjan (19,24 %), la mobilisation des électeurs a été particulièrement faible.

En revanche, dans les bastions du pouvoir, la participation a atteint des niveaux records, contribuant à renforcer l’avance du candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).