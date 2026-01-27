Coopération : le président Bassirou Diomaye Faye attendu à Brazzaville le 2 février

L’information a été rapportée par Africa Intelligence dans une publication datée du 26 janvier 2026.

À l’invitation du président Denis Sassou-N’Guesso, le chef de l’État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, est attendu à Brazzaville le 2 février prochain pour une visite officielle. Cette visite s’inscrit dans la continuité des échanges entre les deux dirigeants, qui s’étaient rencontrés le 8 décembre 2025 à Abidjan, en marge de la cérémonie d’investiture du président ivoirien Alassane Ouattara. À Brazzaville, les discussions devraient porter sur plusieurs dossiers stratégiques, tant sur le plan économique que politique.

Sur le volet bilatéral, l’énergie figure parmi les priorités. Début 2025, les autorités congolaises ont attribué un contrat à la Société nationale d’électricité du Sénégal, ouvrant la voie à un partenariat renforcé dans ce secteur clé. D’autres domaines de coopération, notamment l’agriculture et les infrastructures, devraient également être abordés lors des échanges entre les deux délégations.

Au-delà des questions économiques, la visite du président sénégalais devrait être marquée par des discussions sur des enjeux politiques régionaux, en particulier la situation en Guinée-Bissau, un dossier sensible qui mobilise l’attention de plusieurs capitales africaines.

Par ailleurs, un sujet plus discret pourrait également s’inviter à l’agenda des discussions : celui de l’ancien président sénégalais Macky Sall. Selon Africa Intelligence, ce dernier, qui peine à renouer des liens avec son successeur, s’est rendu début janvier à Brazzaville puis à Oyo, dans le département de la Cuvette. L’ex-chef de l’État serait actuellement à la recherche de soutiens financiers, d’opportunités d’affaires et d’un appui diplomatique international dans le cadre de son projet de candidature au poste de secrétaire général des Nations unies.