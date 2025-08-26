Coopération : le Congo et la Chine font le point sur leur relation

Le chef de l’État, Denis Sassou N’Guessoa reçu mardi 25 août à Brazzaville, la nouvelle ambassadrice de Chine au Congo, An Qing.

Les échanges entre le président Denis Sassou N’Guesso et l’ambassadrice An Qing ont porté sur les acquis du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac) ainsi que la coopération bilatérale qui existe entre les deux pays.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





La diplomate a également au cours de cette audience exprimé l’engagement de son pays à approfondir les relations bilatérales, à la suite des résultats encourageants. En tant que co-présidente du Focac, An Qing a souligné l’importance des acquis obtenus depuis la tenue du dernier Focac en septembre 2024.

Selon adiac-congo, An Qing a aussi noté l’évolution positive des relations, caractérisée par un engagement réciproque pour le développement. Au-delà des réalisations, l’ambassadrice a évoqué les « fruits de la coopération pragmatique », reflétant les initiatives menées dans divers domaines tels que l’infrastructure, la santé, l’éducation et l’énergie. Des projets notables, notamment la construction de routes et d’hôpitaux, ainsi que la mise en place de programmes de formation professionnelle, illustrent les efforts conjoints pour améliorer le bien-être de la population congolaise tout en stimulant l’économie locale.

La Chine entend renforcer sa collaboration avec le Congo, c’est du moins ce qu’a précisé la nouvelle ambassadrice de Chine au Congo, An Qing.