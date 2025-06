Coopération économique : Jean-Marc Thystère-Tchicaya et Rosalie Matondo en mission officielle en Autriche

Les ministres Jean-Marc Thystère-Tchicaya, en charge des Zones économiques spéciales et de la Diversification économique, et Rosalie Matondo, ministre de l’Économie forestière, effectuent une mission de travail à Vienne, en Autriche, du 22 au 26 juin 2025.

C’est sur invitation de la société ASC Impact, que les Jean-Marc Thystère-Tchicaya et Rosalie Matondo se sont rendus en Autriche. Cette visite de travail des deux membres du gouvernement congolais s’inscrit dans le cadre de décision de la République du Congo à diversifier son économie, notamment à travers des initiatives hors pétroles.

Les échanges entre les deux ministres et les réprésentant de la société ASC Impact, était axés sur un projet à développer au sein de la Zone économique spéciale (ZES) d’Oyo-Ollombo. Porté par ASC Impact, représentée localement par la société congolaise Aforest-Congo, ledit programme qui se veut intégrateur comprend plusieurs volets : reboisement, afforestation, gestion forestière durable, transformation industrielle du bois, développement d’agro-industries (dont une usine de pâte à papier) ainsi que la génération de crédits carbone forestiers.

À terme, ce projet pourrait mobiliser plus de 100 millions d’euros pour les activités de reboisement, avec des investissements supplémentaires, estimés à plusieurs centaines de millions d’euros, destinés à l’industrialisation de la filière et à la création d’emplois.

La délégation congolaise, accompagnée de l’ambassadrice du Congo en Allemagne, Édith Itoua, participe jusqu’au 26 juin prochain, à une série de rencontres de haut niveau avec des personnalités politiques autrichiennes, notamment le Dr Heinz Fischer, ancien président de la République et co-président du Centre Ban Ki-moon ; Élisabeth Köstinger, ancienne ministre autrichienne de l’Agriculture et députée européenne ; ainsi que Beate Meinl-Reisinger, ministre des Affaires étrangères.

La visite va permettre la signature officielle de plusieurs protocoles d’accord entre les ministres congolais et la société ASC Impact, représentée par Karl Ernst Kirchmayer. Ces accords portent notamment sur la création, l’aménagement et l’opérationnalisation de l’emprise de la ZES d’Oyo-Ollombo, ainsi que sur le développement de plantations forestières et agroforestières sur des terres concédées par l’État congolais.