Congo : vers un cadre légal pour fiabiliser les statistiques du commerce extérieur

Des représentants de l’Institut national de la statistique (INS) et des acteurs du commerce extérieur se sont réunis, le 10 novembre à Igné, dans le département de Djoué-Léfini, afin de poser les bases d’un cadre technique et légal pour la production des statistiques du commerce extérieur.

Organisé dans le cadre du Programme d’harmonisation de la production statistique en Afrique, initié par l’Union africaine, l’atelier de mise en place du cadre technique et légal entre l’INS et ses partenaires vise à renforcer la collaboration institutionnelle autour de la production des statistiques du commerce extérieur des marchandises.

La rencontre a réuni les principaux acteurs publics et privés du secteur, parmi lesquels les douanes congolaises, la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC), la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), l’Énergie électrique du Congo (E²C), les ports autonomes de Brazzaville et de Pointe-Noire, le Conseil congolais des chargeurs, le Guichet unique des opérations transfrontalières, la Chambre de commerce de Brazzaville ainsi qu’UniCongo.

Ouvrant les travaux, Amzy Perdya Gnalabeka, directeur des enquêtes et recensements à l’INS, a souligné l’importance stratégique de disposer de statistiques fiables et harmonisées :

« Cette initiative est une étape cruciale dans notre ambition d’améliorer la qualité, la fiabilité et l’exhaustivité des données relatives aux échanges extérieurs de marchandises », a-t-il déclaré.

Il a rappelé que ces statistiques constituent un outil essentiel d’aide à la décision, tant pour la planification du développement et la recherche économique que pour les stratégies du secteur privé.

Soutenu par la Banque mondiale à travers le projet régional d’Harmonisation et d’amélioration des statistiques en Afrique de l’Ouest et du Centre, l’atelier d’Igné ouvre la voie à une meilleure coordination entre institutions nationales.

Selon Thierry Elemba, chef du service des statistiques du commerce extérieur à l’INS, cette concertation aboutira à la désignation officielle de points focaux au sein des administrations concernées, qui auront pour mission d’assurer la collecte et la validation trimestrielle des données.