Congo : une trentaine de jeunes démunis bénéficient d’une formation

L’initiative sociale est de l’association Synergie de soutien des couches fragiles donc l’objectif est l’autonomisation et la réinsertion professionnelle de ces jeunes.

Une trentaine de jeunes en situation de précarité bénéficient d’une formation qualifiante et professionnelle organisée par la Synergie de soutien des couches fragiles (SSCF). Le lancement officiel de cette formation, couplé à l’ouverture du siège de l’association dans le quartier 753 de l’arrondissement 5 Ouenzé, a eu lieu la semaine dernière en présence des partenaires et autorités locales.

Pour concrétiser ce projet, le devis global est estimé à 12 000 000 FCFA. À ce jour, 50 % du financement a déjà été mobilisé grâce aux cotisations des membres et à l’appui ponctuel de partenaires solidaires.

« Nous avons commencé avec le peu de moyens dont nous disposons. L’année dernière, la Banque postale nous avait soutenus. Aujourd’hui, nous poursuivons avec les contributions volontaires, à partir de 2 000 FCFA ou de dons en nature », a précisé la présidente.

Elle a par ailleurs lancé un appel aux administrations publiques et privées afin de renforcer le partenariat et d’accélérer la mise en œuvre du projet.

Créée pour promouvoir l’autonomie des orphelins et des personnes démunies, la Synergie de soutien des couches fragiles, une association à but non lucratif présidée par Francine Servyce née Bambi. ambitionne de lutter contre l’échec social à travers des activités socio-éducatives et de formation professionnelle.