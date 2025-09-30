Congo : une réunion pour évaluer les résolutions relatives à l’extension du PAPN

Les experts ont examiné entre autres le périmètre concédé pour le projet, la formalisation des modifications et des compensations, le démarrage des activités d’Al ports sur le remorquage.

Le projet d’extension du terminal à conteneurs du Port autonome de Pointe-Noire (PAPN) prévoit la construction d’un quai de 750 mètres, sur une superficie de 28 hectares, avec une profondeur de 17 mètres. L’objectif des travaux est de renforcer la compétitivité du PAPN et de lui permettre d’accueillir des navires de plus grande taille.

Le comité de suivi de la convention de concession du terminal à conteneurs du Port autonome de Pointe-Noire (PAPN) a tenu une réunion d’évaluation des résolutions relatives à l’extension et à la modernisation des installations portuaires. Au cours de celle-ci, les experts ont examiné le périmètre concédé pour le projet, la formalisation des modifications et des compensations, le démarrage des activités d’Al ports sur le remorquage, le pilotage et le dragage, ainsi que l’impact du projet d’extension du Môle Est. Aussi, redevances de concession et l’utilisation temporaire d’une zone destinée à l’installation du chantier.

Selon le directeur général du Port, Séraphin Bhalat, la réunion du comité avait pour but de suivre les engagements pris dans l’avenant n°3 du projet, signé en août 2023, et d’évaluer l’avancement des décisions arrêtées lors de la précédente rencontre, afin d’identifier les ajustements nécessaires à apporter.