Congo : une bourse pour encourager les filles à viser l’excellence scientifique

La bourse scolaire Francine-Ntoumi « spéciale Madibou », a été lancée mercredi 08 octobre, au lycée Sébastien-Mafouta, dans le 8e arrondissement.

L’initiative a pour objectif d’encourager les jeunes filles des lycées publics à croire en leurs capacités, à exceller dans leurs études et à envisager une carrière scientifique. Elle répond aussi à la baisse des résultats scolaires constatée au baccalauréat 2025, particulièrement dans le sud de Brazzaville.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Devant un auditoire attentif, Francine Ntoumi est revenue sur son parcours marqué par les difficultés et la persévérance. « Je n’ai pas réussi parce que j’ai épousé un politicien ou eu un copain riche. J’ai réussi par le travail », a-t-elle déclaré. Elle a souligné l’importance d’avoir davantage de femmes dans le domaine scientifique, estimant que leur regard complémentaire enrichit la recherche.

La bourse sera attribuée chaque trimestre à la meilleure élève des classes de première et terminale C et D du lycée Sébastien-Mafouta et à une élève de terminale des lycées techniques publics de l’arrondissement, toutes séries confondues.

Les bénéficiaires seront sélectionnées sur la base des résultats scolaires, proposés par les chefs d’établissement et validés par un comité mixte FCRM–lycées. Chaque lauréate recevra 50 000 FCFA par trimestre pour financer ses besoins scolaires (livres, cahiers, transport, répétiteurs…).

Résidant et travaillant à Madibou depuis plus de quinze ans, Francine Ntoumi a choisi de concentrer cette action sur son arrondissement pour en assurer la pérennité. Elle n’exclut pas d’étendre la bourse à d’autres quartiers si de nouveaux partenaires s’y associent.