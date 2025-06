Congo : un projet de décret pour une gestion transparente des établissements scolaires

Ce projet de décret vise à mettre en place une gestion transparente et collégiale des établissements scolaires, en créant des comités de gestion des établissements scolaires.

Le ministre de l’intérieur et de la Décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou, et le ministre de l’enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, ont présenté conjointement un projet de décret déterminant les attributions, l’organisation et le fonctionnement des organes de gestion des établissement publics de l’enseignement technique et professionnel.

Ce projet de décret vise à mettre en place une gestion transparente et collégiale des établissements scolaires, en créant des comités de gestion des établissements scolaires. Il permettra aux partenaires sociaux du système éducatif de participer à la prise de décisions et à la gestion des établissements scolaires.

Ce projet de décret est pris en application de la loi n°2023-1749 du 16 octobre 2023 relatif aux modalités d’allocation des crédits budgétaires et de décaissement prioritaire des fonds au profit des établissements scolaires d’enseignement technique, professionnel et de formation qualifiante.

Après examen et discussion, le conseil des ministres a adopté le projet de décret déterminant les attributions, l’organisation et le fonctionnement des organes de gestion des établissements publics de l’enseignement technique et professionnel. Cette adoption permettra de mettre en place une gestion plus transparente et plus efficace des établissements scolaires, au bénéfice des élèves et des enseignants.