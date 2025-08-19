Congo : un forum pour améliorer la gouvernance de la filière ciment

L’objectif est de booster le secteur afin de le rendre plus compétitif sur le marché mondial.

Un forum spécial sur la filière ciment s’est ouvert lundi 18 août, à Brazzaville. L’objectif de cette rencontre est de booster le secteur afin de le rendre plus compétitif sur le marché mondial. Le forum qui se tient sous l’égide du ministre de tutelle, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes, réunie les experts, partenaires et investisseurs œuvrant dans le domaine du ciment.

Pendant deux jours, il est question pour les participants de dresser l’état des lieux du secteur, jeter un regard rétrospectif dans le domaine, puis revisiter l’expérience du Congo en la matière afin d’élaborer un plan stratégique devant améliorer la gouvernance de la filière.

« Notre ambition est d’en faire un secteur compétitif et résilient, un hub cimentier de la sous-région », a souligné Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes.

Pour le ministre, l’industrie du ciment représente un maillon stratégique de l’appareil productif national, du fait qu’elle en fournit des intrants indispensables à tous les secteurs du bâtiment et travaux publics.