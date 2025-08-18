Congo : un don de 602 000 dollars de la BAD pour le rebasage des comptes nationaux

La République du Congo et la Banque africaine de développement (BAD) ont signé, le 04 août dernier, à Brazzaville, un accord de don d’un montant de 602 000 dollars américains, soit environ 380 millions de francs CFA, destiné à appuyer l’opération de rebasage des comptes nationaux du pays.

L’accord a été paraphé par le ministre congolais de l’Économie, du Plan et de l’Intégration régionale, Ludovic Ngatsé, également gouverneur de la Banque pour la République du Congo, et le directeur général du Groupe de la BAD pour l’Afrique centrale, Léandre Bassolé.

L’opération vise à remplacer l’année de base actuellement utilisée, qui date de 2005, par une nouvelle référence plus conforme aux réalités économiques contemporaines. Le rebasage permettra notamment d’intégrer des secteurs jusque-là sous-estimés ou insuffisamment comptabilisés, tels que les services numériques, les télécommunications, l’économie informelle, les institutions à but non lucratif ou encore les services financiers digitaux.

Le projet facilitera également la transition du Congo vers le Système de comptabilité nationale 2008 (SCN 2008), conformément aux standards internationaux, tout en préparant le pays à adopter le SCN 2025, récemment approuvé par les Nations unies, qui inclut pour la première fois les biens et services environnementaux dans le calcul de la richesse nationale.

Pour le ministre Ludovic Ngatsé, ce rebasage constitue une réforme déterminante. « Ce projet vise à garantir que le PIB du Congo soit évalué à sa juste valeur. Cela engendrera des changements significatifs. Le ratio d’endettement pourrait nettement baisser, tout comme l’amélioration de certains indicateurs macroéconomiques, ce qui renforcera la transparence et la crédibilité de notre pays vis-à-vis des partenaires techniques et financiers. »

En effet, la révision du PIB nominal devrait mécaniquement réduire les ratios dette/PIB et déficit/PIB, améliorant ainsi la soutenabilité de la dette et le profil de risque du Congo sur les marchés financiers. Une évolution qui pourrait faciliter l’accès du pays à des financements à des conditions plus avantageuses.

« Disposer d’indicateurs économiques crédibles est essentiel pour piloter et mettre en œuvre des politiques publiques efficaces. Ce rebasage permettra d’ancrer les décisions économiques du Congo dans la réalité actuelle de son économie, tout en intégrant davantage les enjeux de durabilité et d’environnement. », a souligné Léandre Bassolé

Le projet, d’une durée de 18 mois, s’inscrit dans la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement de la statistique (SNDS II 2022-2026), qui ambitionne de produire des données fiables, actualisées et désagrégées par sexe, âge et milieu de résidence, afin de soutenir un développement équitable et inclusif.

Un engagement régional de la BAD

Avec ce financement, la Banque africaine de développement confirme son rôle dans le renforcement de la gouvernance statistique en Afrique, conformément à sa Stratégie décennale 2024-2033 et à l’Agenda 2063 de l’Union africaine.