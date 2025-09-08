Eco et BusinessL'Eco en +



Congo : un colloque international sur la fiscalité s’ouvre le 9 septembre

Publié par journaldebrazza.com
le: 8 septembre 2025

L’objectif de ce colloque annuel qui va se tenir jusqu’au 12 septembre, est de répondre au besoin de réflexion et d’échanges internationaux.

 

La capitale congolaise, va accueillir du 9 au 12 septembre un colloque international sur la fiscalité. Selon les organisateurs de l’évènement, « L’objectif de ce colloque annuel est de répondre au besoin de réflexion et d’échanges internationaux qui se fait particulièrement sentir aujourd’hui dans un contexte où la problématique de justice fiscale et de réforme des systèmes fiscaux au regard des évolutions économiques et sociales est généralisée à l’ensemble des Etats »,

Place sur le thème : « Rôle et place du droit fiscal national : les enjeux de la mobilisation des recettes et de la durabilité », il sera question notamment de la mobilisation des recettes : industries extractives, présent et avenir ; le développement durable : exploitation des ressources vivantes et la lutte contre la délinquance fiscale.

Ledit colloque est organisé par l’Université Paris-Dauphine, à travers sa filière, l’Association dauphinoise d’administration fiscale (ADAF), et la Direction générale des impôts et des domaines du Congo.

Ce colloque qui va regrouper les délégations d’administrations fiscales d’une quinzaine de pays et d’experts internationaux, se focalisera autour des ateliers animés par des membres de l’administration fiscale, des représentants d’entreprises, des universitaires et des conseillers fiscaux.

