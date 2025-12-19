Congo Terminal sensibilise les familles des collaborateurs à la protection de l’environnement

Le 13 décembre 2025, Congo Terminal, en partenariat avec Renatura Congo, a organisé une activité de sensibilisation à l’environnement au profit des familles des collaborateurs. Vingt personnes y ont pris part dont un adulte et un accompagnateur par famille.

Les participants ont apprécié les ateliers de découverte et sensibilisation, l’observation des tortues marines et un moment d’échanges sur la protection de l’environnement. “Depuis plusieurs années Congo Terminal accompagne le projet de sensibilisation à l’environnement au profit des jeunes évoluant dans les établissements scolaires de Pointe-Noire et ses environs. Plus de 350 000 élèves ont ainsi été sensibilisés ses 10 dernières années. L’entreprise est tellement impliquée dans les questions environnementales que même les familles des collaborateurs sont sensibilisées régulièrement” précise Nathalie Mianseko, Directrice de Renatura Congo

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





« Cette initiative permet de renforcer le lien entre l’entreprise, les collaborateurs et leurs familles. Elle permet également de consolider la connaissance des jeunes sur les enjeux environnementaux, les conséquences de la pollution sur l’écosystème marin, les gestes à adopter pour préserver l’environnement” explique Aristide NDJAWE, Directeur Ressources humaines Congo Terminal.

Créée en 2005, Renatura Congo est une ONG dont l’objectif est de promouvoir le développement durable à travers la conservation de la biodiversité. Elle œuvre principalement pour la protection des tortues marines, espèces aujourd’hui menacées de disparition. En partenariat avec Congo Terminal, l’ONG organise régulièrement des sessions de sensibilisation dans les écoles et à l’écocentre pour permettre aux participants de mieux comprendre les enjeux liés à la protection de la faune marine.