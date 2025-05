Congo Terminal réceptionne 2 000T de pieux et de palplanches pour ses travaux d’extension sur le Môle Est

Le 28 mai 2025, Congo Terminal annonce avoir reçu 2 000T de pieux et palplanches destinés à la structure du quai au Môle Est (équivalent à un quart de la tour Eiffel). Ils vont permettre d’initier sa construction sur 750m linéaires à -17m de profondeur.

Commandés puis inspectés en Chine après des études qui ont permis de définir les spécificités techniques attendues, ces inclusions verticales visent à assurer la stabilité du quai et garantir la sécurité de la nouvelle plateforme portuaire.

« Nous avons reçu un premier lot de pieux et de palplanches, d’autres sont attendus pour le deuxième semestre de cette année. La réception de ces fournitures à cette période permet de démarrer à temps les travaux du quai du projet d’extension de Congo Terminal sur le Môle Est» explique Pierre-Louis Sapin, Directeur du Projet.

Opérateur exclusif du terminal à conteneurs de Pointe-Noire, Congo Terminal va investir plus de 400 millions d’euros dans la construction de cette nouvelle plateforme portuaire au Môle Est. Cette extension va créer 900 emplois supplémentaires au profit des jeunes et faciliter l’acquisition de nouvelles compétences par les équipes locales et bien entendu lors de sa mise en service. Le Môle Est va soutenir le développement économique et social du pays ainsi que la dynamique des corridors de la sous-région afin de permettre au port de Pointe-Noire de consolider sa position de hub de transbordement de l’Afrique centrale