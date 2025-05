Congo Terminal rappelle les 14 règles d’or à l’occasion de la journée mondiale de la santé et sécurité au travail

Près de 900 collaborateurs ont été sensibilisés du 29 au 30 avril 2025, aux 14 règles d’or qui régissent la santé et sécurité sur tous les sites de Congo Terminal. Ces règles sont tirées du plan zéro accident conçu et mis en place par la direction QHSE du Groupe AGL.

Les sensibilisations en présentiel ont été réalisées sur tous les sites au profit du top management et de tous les collaborateurs. Guy Michel PASSI, Responsable HSE et ses équipes ont rappelé les fondamentaux des 14 règles d’or non-négociables définies par l’entreprise et adaptées à son contexte. Elles portent sur la connaissance des dangers et des risques propres à chaque environnement de travail, l’identification, le reporting et le traitement des dysfonctionnements du quotidien, le partage des bonnes pratiques.

“De nombreux éléments nous permettent de réaliser de belles performances, un environnement de travail sain et sécurisé en est un des maillons principaux. Chez Congo Terminal nous faisons de la sécurité et santé au travail un objectif à réaliser au quotidien” précise Anthony SAMZUN, Directeur Général Congo Terminal.

Depuis le début de la concession en 2009, Congo Terminal mène une politique santé sécurité au travail audacieuse qui suscite l’engagement des collaborateurs. L’entreprise organise des toolbox meeting, produit des vidéos de sensibilisation avec cas pratiques et crée des conditions d’appropriation de la politique zéro accident.