Congo Terminal participe au 45ème conseil annuel de l’AGPAOC

Du 4 au 7 novembre 2025, Congo Terminal a pris part au 45è conseil annuel de l’Association de Gestion des Ports d’Afrique de l’Ouest et du Centre (AGPAOC) qui a réuni pus de 6 00 personnes. Les participants ont échangé autour du thème « Réinventer la gestion domaniale portuaire : vers une valorisation durable et résiliente des infrastructures face aux défis économiques et environnementaux » en vue d’innover et bâtir une vision commune pour l’avenir de la logistique portuaire régionale

Le premier armateur mondial MSC, les délégations d’experts du secteur maritime et portuaire de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, les membres ainsi que les partenaires techniques et financiers de l’AGPAOC y étaient présents. Ils débattu sur comment optimiser l’exploitation des espaces portuaires, développer des infrastructures intelligentes et durables, renforcer la résilience face aux chocs économiques et climatiques et répondre efficacement aux mutations économiques mondiales ainsi qu’aux menaces liées aux changements climatiques.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Une occasion pour Anthony Samzun, Directeur Général de Congo Terminal, de mettre en lumière les investissements réalisés par Congo Terminal au terminal à conteneurs de Pointe-Noire et le projet d’extension du quai Môle Est qui va permettre au port de Pointe-Noire d’accueillir les plus gros porte-conteneurs.

“Cette année nous allons traiter un peu plus de 1 200 000 EVP contre 200 000 EVP au début de la concession en 2009. Ceci est le résultat des investissements réalisés au port de Pointe-Noire qui attirent les grands armateurs et qui font du Congo un hub de transbordement avec plus de 90% de volumes traités. L’attractivité du terminal à conteneurs nous a amené à investir dans une nouvelle plateforme portuaire au Môle Est en vue de doubler nos capacités pour valoriser nos atouts géographiques et continuer à fluidifier les échanges économiques dans la sous-région. Cette nouvelle plateforme actuellement en construction sera opérationnelle en 2027” explique Anthony Samzun, Directeur Général Congo Terminal.

L’AGPAOC est une organisation économique intergouvernementale sous-régionale, composée de vingt-deux ports membres réguliers et de neuf membres associés, y compris les pays sans littoral et les organisations maritimes, tous situés le long de la côte ouest du continent Africain s’étendant de la Mauritanie à l’Angola.

À propos de Congo Terminal

Congo Terminal, filiale d’AGL (Africa Global Logistics), est l’opérateur exclusif des activités de manutention de navires porte-conteneurs et rouliers escalant au port de Pointe Noire. L’entreprise est engagée dans un partenariat public-privé qui lui permet de répondre aux exigences de ses clients armateurs, importateurs ou exportateurs. Grâce à ses nombreux investissements, Congo Terminal participe à l’amélioration du pouvoir d’achat et contribue activement à la lutte contre la vie chère. Certifiée ISO 9001/2015, ISPS (sûreté) et Pedestrian Free Yard (HSE) et Green Terminal, l’entreprise dispose d’équipements et de technologies de pointe dont le système d’exploitation Navis 4. Congo Terminal a dépassé le seuil de 1.000.000 EVP manutentionnés par an depuis 2022 et emploie près de 900 collaborateurs congolais. L’entreprise mène des actions solidaires en faveur de la jeunesse, de la protection de l’environnement et de l’éducation.