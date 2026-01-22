Congo Terminal manutentionne plus de 1,200 millions de conteneurs en 2025

Congo Terminal a traité 1 219 164 Teus au cours de l’année 2025. L’entreprise vient de franchir pour la première fois la barre de 1,200 millions de conteneurs manipulés par an. Une performance qui coïncide avec la construction d’une nouvelle plateforme portuaire au Môle Est du port de Pointe-Noire.

« Depuis le début de la concession en 2009, nous avons multiplié par 6 le volume de conteneurs manutentionnés passant de 200 000 à plus de 1,200 millions EVP. Nous visons désormais le seuil de 2 millions de conteneurs manutentionnés d’ici 2027 avec la mise en service de la nouvelle plateforme portuaire en cours de construction » explique Anthony Samzun, Directeur Général Congo Terminal.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Au port de Pointe-Noire, Congo Terminal a investi plus de 450 millions d’euros dans le développement des infrastructures, la formation du personnel et l’acquisition des équipements à la pointe de la technologie. L’entreprise s’est lancée dans la construction d’une nouvelle plateforme portuaire pour un peu plus de 400 millions d’euros supplémentaires en vue d’accompagner la croissance économique du pays.

Congo Terminal poursuit son programme d’investissement afin de faire de Pointe-Noire, le port de référence en eaux profondes et la plateforme d’excellence en transbordement sur toute la partie sud de la côte ouest africaine.