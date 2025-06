Congo Terminal investit plus de 4,7 milliards de FCFA pour l’extension de son parc reefer

Le 10 juin 2025, Congo Terminal annonce l’extension de son parc frigorifique sur 2 hectares pour un coût global de plus 4,7 milliards de francs CFA. L’entreprise vient de rajouter 840 prises supplémentaires standards sur les 1.029 existantes afin d’augmenter les capacités de stockage des vivres frais importés.

Il s’agit d’un projet débuté en septembre 2024 sur une durée d’environ 9 mois de mise en œuvre. Il comprend la construction de 12 passerelles reefers de 5 niveaux. Ce projet permet à Congo Terminal de disposer du plus grand parc reefer de terminaux sur la côte ouest africaine. Les travaux se sont déroulés en deux phases : la première relative au génie civil, la seconde dédiée à la partie électrique et à la construction de passerelles.

« En raison d’une forte demande sur le marché local, les volumes des produits surgelés importés sont de plus en plus croissants ces dernières années. Ce qui nous oblige aujourd’hui à importer un nombre grandissant de conteneurs frigorifiques » explique Julia BITAR, Responsable Approvisionnement chez Prima Market. L’un des plus grands importateurs, grossistes et distributeurs de volailles, poissons et viandes surgelés au Congo.

« Nous disposons désormais d’un plus grand parc reefer avec 1.869 prises. L’augmentation des capacités de notre parc frigorifique répond à une adaptation de la demande croissante du marché local et sous-régional. Il nous permet également d’anticiper les besoins à venir » explique Anthony SAMZUN, Directeur Général de Congo Terminal.

Depuis le début de la concession en 2009, Congo Terminal a déjà investi plus de 450 millions d’euros dans les infrastructures, la formation du personnel et l’achat d’équipements de dernière génération. L’entreprise a annoncé en septembre dernier un investissement de plus de 400 millions d’euros dans la construction d’un terminal portuaire au Môle Est du port de Pointe-Noire.