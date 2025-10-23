Congo Terminal accueille un navire de plus de 15 000 EVP

Congo Terminal marque une nouvelle étape dans le développement de ses capacités de manutention en accueillant le Maersk Halifax, en provenance du port de Cape Town. Un porte-conteneurs de 368m de long et 54m de large pouvant transporter jusqu’à 15 690 EVP. C’est

une première au port de Pointe-Noire.

« L’accueil du Maersk Halifax est une fierté collective et une preuve de notre capacité à s’adapter à l’évolution du trafic maritime international », souligne Christel ANGA Execution Manager à Congo Terminal.

Cette étape a été rendue possible grâce aux investissement réalisés au terminal à conteneurs du port autonome de Pointe-Noire par Congo Terminal filiale d’Africa Global Logistics (AGL). Depuis le début de la concession en 2009, le groupe y a investi plus 350 millions d’euros dans le développement des infrastructures, la formation du personnel et l’acquisition des équipements à la pointe de la technologie.

L’entreprise poursuit le développement de ses activités avec la construction d’une nouvelle plateforme portuaire au Môle Est. Elle pourrait accueillir les navires de plus 20 000 EVP dès sa mise en exploitation courant 2027.