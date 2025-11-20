Congo : signature d’un partenariat pour booster l’entrepreneuriat et l’inclusion financière

Le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) au Congo et la Banque postale du Congo (BPC) ont signé, mardi 18 novembre 2025, un mémorandum d’entente marquant une nouvelle étape dans la promotion de l’entrepreneuriat, de l’emploi et de l’inclusion financière dans le pays.

Paraphé par Adama-Dian Barry, représentante résidente du Pnud, et Calixte Médard Tabangoli, directeur général de la BPC, l’accord s’est conclu en présence de la ministre des Petites et moyennes entreprises et de l’Artisanat, Lydia Jacqueline Mikolo.

L’entente couvre six domaines clés, dont l’entrepreneuriat et l’emploi des jeunes et des femmes. Dans ce cadre, la BPC s’engage à soutenir diverses initiatives, notamment à travers une subvention ciblant entre 5 000 et 10 000 entreprises et artisans sur la période 2025-2028.

Le mémorandum prévoit également l’inclusion financière, grâce à la mise en place de solutions adaptées aux populations vulnérables, avec l’appui éventuel de partenaires additionnels ; la promotion de la culture entrepreneuriale et de l’économie créative, via l’accompagnement des jeunes porteurs de projets et des artisans, notamment à travers des expositions, vernissages et ventes ; la communication et la visibilité, par l’organisation d’évènements communs et la valorisation de l’impact des actions menées ; l’appui à la valorisation des droits économiques des femmes, incluant la promotion de l’égalité des genres dans les milieux entrepreneurial et professionnel.

Ce partenariat stratégique ambitionne de renforcer le tissu économique congolais en offrant de nouvelles opportunités aux jeunes et aux femmes, tout en consolidant les efforts en matière d’inclusion financière et d’appui aux initiatives économiques locales.