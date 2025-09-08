Congo : Serge Mombouli est mort à l’âge de 66 ans

L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo aux États-Unis d’Amérique, est décédé le 5 septembre 2025, des suites d’une maladie.

Né en 1959 à Pointe-Noire dans une famille diplomatique, Serge Mombouli a consacré plus de deux décennies à la représentation de son pays à Washington. Nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire le 31 juillet 2001, il a marqué de son empreinte la diplomatie congolaise par son engagement à renforcer les relations d’amitié et de coopération entre Brazzaville et Washington.

Avant cette nomination, il avait assuré les fonctions de chargé d’affaires par intérim aux États-Unis de 1997 à 2001. Expert en droit des affaires et en négociations commerciales, il a œuvré sans relâche pour favoriser les échanges économiques entre le Congo et les États-Unis, mettant particulièrement l’accent sur l’attraction des investisseurs américains vers son pays natal.

Issu du secteur privé, Serge Mombouli a débuté sa carrière à Air-Afrique, au département des ventes à Paris. De 1995 à 1997, il fut vice-président des opérations internationales et du développement des projets chez Transworld Consortium Corporation, à Houston (Texas). Cette expérience lui a permis d’acquérir une expertise dans les relations économiques internationales, qu’il mit au service de la diplomatie congolaise.

Toujours soucieux de renforcer ses connaissances, il participa en 2011 à un programme de formation de haut niveau à l’Université Harvard, consacré à l’innovation pour le développement économique. Ce programme réunissait des diplomates, industriels, universitaires et acteurs de la société civile du monde entier, autour du rôle crucial de la science et de la technologie dans le développement des nations.

Marié et père de six enfants, Serge Mombouli incarnait une figure respectée et écoutée de la diplomatie africaine. Depuis le 31 août 2015, il exerçait la fonction prestigieuse de doyen du corps diplomatique africain aux États-Unis, une reconnaissance de son expérience, de son charisme et de sa capacité à fédérer.

Par sa disparition, le Congo perd un diplomate chevronné et un ardent défenseur du rapprochement avec les États-Unis. Ses collègues retiennent de lui le portrait d’un homme profondément attaché à son pays, pragmatique, ouvert au dialogue et animé par une vision claire : faire de la coopération internationale un levier de développement pour le Congo.