Congo : sensibilisation des femmes handicapées sur la santé reproductive

Le sujet était au centre des échanges entre cette couche vulnérable et les responsables de l’Observatoire handicap humanité (H20).

Les femmes handicapées du département de la Bouenza ont eu des échanges du 28 au 31 août 2025, avec les responsables de l’H20, une organisation non gouvernementale. Les échanges ont porté sur « la santé reproductive de femmes handicapée ».

Les femmes vivant avec handicap de ce département ont été appelé entre autres à avoir une bonne hygiène sexuelle afin d’éviter des maladies, à intégrer la culture de planning familial pour l’espacement des naissances. Aussi, à l’utilisation des serviettes hygiéniques appropriées ainsi qu’aux produits de toilette doux à faible concentration en acide.

L’échange s’inscrivait dans le cadre du projet hygiène menstruelle, santé reproductive et sexuelle des femmes handicapées de H20 pour l’exécution de son programme triennal d’action budgétaire annuelle 2023-2025.

Cette rencontre a permis à 24 jeunes filles de bénéficier des kits de dignités constitués de sceau, sous-vêtement, lait de beauté, bande hygiénique, peignes, sandales, pagnes et bien d’autres.