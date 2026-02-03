Congo-Sénégal : Brazzaville et Dakar renforcent leur coopération bilatérale

En visite officielle à Brazzaville, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a été reçu le 2 février par son homologue congolais, Denis Sassou N’Guesso, au Palais du peuple.

Arrivé en fin d’après-midi, le chef de l’État sénégalais a été accueilli dans la salle des ambassadeurs, cadre solennel choisi pour des échanges approfondis portant sur les grandes questions bilatérales, régionales et continentales. Les deux dirigeants ont passé en revue plusieurs axes de coopération susceptibles d’être renforcés, notamment dans les domaines de l’agriculture, de l’énergie, de l’éducation, de la culture, des hydrocarbures, ainsi que d’autres secteurs stratégiques. Ces discussions ouvrent la voie à la conclusion de nouveaux accords destinés à dynamiser les échanges et à soutenir le développement économique des deux pays.

Les enjeux sécuritaires en Afrique ont également occupé une place centrale dans les entretiens. Denis Sassou N’Guesso et Bassirou Diomaye Faye ont échangé sur les zones de tension persistantes, en particulier dans l’Est de la République démocratique du Congo et au Soudan, tout en évoquant les défis communs auxquels le continent est confronté. À cet égard, les deux chefs d’État ont abordé les attentes liées au 39ᵉ sommet de l’Union africaine, prévu ce mois de février à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Les discussions ont par ailleurs porté sur l’actualité diplomatique africaine, notamment la candidature de l’ancien président sénégalais, Macky Sall, au poste de secrétaire général des Nations unies, une initiative qui pourrait bénéficier d’un large soutien au sein du continent africain.

À l’issue de cet entretien en tête-à-tête, le président Denis Sassou N’Guesso a offert un dîner officiel à son homologue sénégalais, symbole de l’excellence des relations d’amitié, de solidarité et de coopération qui unissent le Congo et le Sénégal.