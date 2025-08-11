Congo-semi-marathon de Brazzaville : plus de 5 900 athlètes attendus

La capitale congolaise va accueillir le 14 août prochain, la 20e édition du semi-marathon.

La 20ème édition du Semi-Marathon International de Brazzaville (SMIB), va se dérouler le 14 août 2025. 5971 athlètes parmi lesquels 158 internationaux venant de 23 pays africains se sont inscrits à cette compétition. C’est du moins une précision faite par précisé Raymond Ebata, président du comité de direction du Smib.

Le top départ sera donné comme chaque édition par le président de la République, Denis Sassou N’Guesso, en prélude aux festivités marquant le 65ème anniversaire de l’indépendance du pays.

Les organisateurs ont pour ambition d’accueillir plus de 10.000 participants lors des prochaines éditions.