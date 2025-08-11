Sport



EN CE MOMENT


Congo-semi-marathon de Brazzaville : plus de 5 900 athlètes attendus

La capitale congolaise va accueillir le 14 août prochain, la 20e édition du semi-marathon.   La 20ème édition du Semi-Marathon…

Publié par journaldebrazza.com
le: 11 août 2025

La capitale congolaise va accueillir le 14 août prochain, la 20e édition du semi-marathon.

 

La 20ème édition du Semi-Marathon International de Brazzaville (SMIB), va se dérouler le 14 août 2025. 5971 athlètes parmi lesquels 158 internationaux venant de 23 pays africains se sont inscrits à cette compétition. C’est du moins une précision faite par précisé Raymond Ebata, président du comité de direction du Smib.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Le top départ sera donné comme chaque édition par le président de la République, Denis Sassou N’Guesso, en prélude aux festivités marquant le 65ème anniversaire de l’indépendance du pays.

Les organisateurs ont pour ambition d’accueillir plus de 10.000 participants lors des prochaines éditions.

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

Congo-route Mpiem-Kindamba : la réhabilitation estimée à 1,7 milliards FCFA

12 août 2025 Publié à 10h40

Le ministre de l’Assainissement urbain, du Développement local et de l’Entretien routier, Juste…

Savoir plus

Congo-semi-marathon de Brazzaville : plus de 5 900 athlètes attendus

11 août 2025 Publié à 13h13

La capitale congolaise va accueillir le 14 août prochain, la 20e édition du…

Savoir plus

Congo : le gouvernement fixe de septembre en octobre la révision des listes électorales

11 août 2025 Publié à 09h52

Dans un arrêté en date du 07 août dernier, le ministère de l'Intérieur…

Savoir plus